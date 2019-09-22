Гол и передача Ибрагимовича помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграть в матче MLS

Источник: AP 2019

Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк — Хоум Депот-центр» в Карсоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. В начале второго тайма, на 48-й минуте, ответный мяч в ворота хозяев отправил полузащитник «Монреаль Импэкт» Ласси Лаппалайнен. Через 2 минуты форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Уриэль Антуна забил победный гол с подачи Ибрагимовича.