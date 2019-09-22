Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде
Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.
Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.
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«Нечто странное происходит. Команда играет без интенсивности, они ничего не создают», — сказал источник, присутствовавший в раздевалке «Барселоны» после поражения в матче с «Гранадой».
По информации издания, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу вряд ли решит уволить Вальверде
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