Худший старт «Барселоны» за 25 лет. Кто виноват и что делать
После очередного фиаско на выезде команда Эрнесто Вальверде опустилась на седьмую строчку в таблице.
После очередного фиаско на выезде команда Эрнесто Вальверде опустилась на седьмую строчку в таблице.
Каталонцы ужасно начали сезон, но дело даже не в потерянных очках.
«Барселона» знатно усилилась в летнее трансферное окно. Пришли Гризманн, де Йонг, Фирпо, для полного счастья президенту клуба Хосепу Бартомеу не хватило только Неймара. С обновленным составом каталонцы должны были брать три очка еще до выхода на футбольное поле. Реальность оказалось суровой: это худший старт сезона с тех пор, как за победу в испанской лиге начали присуждать три очка (до этого было два). В сезоне-1994/95 «Барса» при Йохане Кройфе проиграла две выездные игры, одну сыграла вничью и дважды победила дома. Тогда команда заработала пять очков за пять туров.
Другая неприятная серия — семь подряд выездных матчей без побед во всех турнирах, впервые с сезона-2000/01. Заодно повторили «достижение» Райкарда: голландца уволили весной 2008 года за пять выездных матчей, в которых «Барселона» не смогла победить. Неужели все дело в том, что каталонцы разучились играть без Месси?
«Я обеспокоен, — сказал тренер “Барселоны” после матча в Гранаде. — На выездах мы не играем так хорошо, как дома. Сегодня мы доминировали, но не сумели забить. Постараемся прибавить в следующих матчах».
Примерно то же самое Вальверде сказал в конце прошлого сезона, когда «Ливерпуль» обыграл «Барселону» со счетом 4:0. Тогда наставник отметил, что «чувствует в себе силы продолжать». Проблема клуба в том, что тренеру придется выплатить около 20 миллионов евро, чтобы досрочно разорвать контракт, и Бартомеу надеется, что все образуется само собой. Однако предпосылок к этому практически нет: тренер управляет командой уже третий год, а прогресса в игре каталонского гранда как не было, так и нет.
Два предыдущих сезона «Барса» добывала результат за счет двух игроков: тер Штегена и Месси.
Эпоха золотого поколения «Барсы», которое выигрывало титулы один за другим, подходит к концу. Бускетсу, Альбе, Месси, Пике и Суаресу уже за 30, и только один из этих игроков (понятно, что речь об аргентинце)
Еще хуже дело обстоит с новичками. За два года правления Вальверде толком не заиграли ни Коутинью, ни Дембеле. Новые игроки, попадая в «Барселону», сначала ярко показывали себя и приносили очки команде, но со временем играли все хуже и хуже. Дошло до того, что Коутинью отдали в аренду «Баварии», где он снова раскрылся и правит балом, а Дембеле хотели обменять на Неймара с доплатой. Сейчас похожий процесс происходит с Гризманном и де Йонгом. Эксперты отмечают, что их позиция на поле при Вальверде не подходит футболистам,
«Вернется капитан, и все наладится», — уверено руководство
Месси в любом случае вытащит «Барсу» с седьмого места в таблице, но этого будет мало. За последние два года каталонцам часто везет с результатами: команда добывает очки там, где должна была проиграть. Показательным был даже матч в Дортмунде. «Боруссия» наиграла на победу, но благодаря удаче и непробиваемому тер Штегену «Барса» добыла приемлемый результат. Когда везение закончится, каталонцев будут ждать еще более непростые времена. Самые сложные испытания для
|Диего Мартинес
|Эрнесто Вальверде
|Рамон Азиз
|2′
|Альваро Сифуэнтес Вадильо
|66′
|1
|Руй Силва
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|16
|Виктор Диас
|2
|Нелсон Семеду
|15
|Карлос Нева
|3
|Жерар Пике
45+4′
|6
|Херман Санчес
|15
|Клеман Лангле
|22
|Домингуш Дуарте
|21
|Френки де Йонг
|19
|Анхель Санчес Монторо
|20
|Сержи Роберто
|12
|Рамон Азиз
|9
|Луис Суарес
21′
|10
|Антонио Пуэртас
|17
|Антуан Гризманн
|21
|Янхель Эррера
49′83′
|24
|Хуниор Фирпо
45′
|4
|Максим Гоналон
|31
|Ансу Фати
|9
|Роберто Сольдадо
48′58′
|4
|Иван Ракитич
62′
|24
|Карлос Фернандес
87′
|22
|Артуро Видаль
|23
|Дарвин Мачис
62′
|27
|Карлес Перес
45′
|7
|Альваро Сифуэнтес Вадильо
|10
|Лионель Месси
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|22
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)