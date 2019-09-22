Худший старт «Барселоны» за 25 лет. Кто виноват и что делать

Источник: Спорт-Экспресс

Каталонцы ужасно начали сезон, но дело даже не в потерянных очках. Сине-гранатовые показывают худший футбол со времен Франка Райкарда.

Серии без побед и антирекорды

«Барселона» знатно усилилась в летнее трансферное окно. Пришли Гризманн, де Йонг, Фирпо, для полного счастья президенту клуба Хосепу Бартомеу не хватило только Неймара. С обновленным составом каталонцы должны были брать три очка еще до выхода на футбольное поле. Реальность оказалось суровой: это худший старт сезона с тех пор, как за победу в испанской лиге начали присуждать три очка (до этого было два). В сезоне-1994/95 «Барса» при Йохане Кройфе проиграла две выездные игры, одну сыграла вничью и дважды победила дома. Тогда команда заработала пять очков за пять туров.

Другая неприятная серия — семь подряд выездных матчей без побед во всех турнирах, впервые с сезона-2000/01. Заодно повторили «достижение» Райкарда: голландца уволили весной 2008 года за пять выездных матчей, в которых «Барселона» не смогла победить. Неужели все дело в том, что каталонцы разучились играть без Месси?

Тренерская мысль Вальверде

«Я обеспокоен, — сказал тренер “Барселоны” после матча в Гранаде. — На выездах мы не играем так хорошо, как дома. Сегодня мы доминировали, но не сумели забить. Постараемся прибавить в следующих матчах».

Примерно то же самое Вальверде сказал в конце прошлого сезона, когда «Ливерпуль» обыграл «Барселону» со счетом 4:0. Тогда наставник отметил, что «чувствует в себе силы продолжать». Проблема клуба в том, что тренеру придется выплатить около 20 миллионов евро, чтобы досрочно разорвать контракт, и Бартомеу надеется, что все образуется само собой. Однако предпосылок к этому практически нет: тренер управляет командой уже третий год, а прогресса в игре каталонского гранда как не было, так и нет.

Два предыдущих сезона «Барса» добывала результат за счет двух игроков: тер Штегена и Месси. Марк-Андре заработал для команды не меньше десяти очков, а Лионель добавил все остальные. Испанские футбольные эксперты сходились во мнении, что команда Вальверде нежизнеспособна без своего капитана, и чаще всего обвиняли в этом самого Месси. Эрнесто же оказывался заложником ситуации: не может построить команду по своему усмотрению, потому что Лео стягивает на себя всю игру. Сейчас, в отсутствие Месси, Вальверде не придумал ничего нового. Команда просто рассыпалась без своего капитана, который раньше добывал результат.

Регресс ветеранов и стагнация новичков

Эпоха золотого поколения «Барсы», которое выигрывало титулы один за другим, подходит к концу. Бускетсу, Альбе, Месси, Пике и Суаресу уже за 30, и только один из этих игроков (понятно, что речь об аргентинце) по-прежнему держит марку. Остальные потеряли в скорости, стали чаще ошибаться в неочевидных эпизодах, и команде определенно требуется чистка состава. Вальверде не может ни мотивировать своих звезд, ни настоять на их продаже, как это делал когда-то Пеп Гвардьола. Отсутствие конкурентов на позицию и гарантия места в составе играют с ветеранами «Барсы» злую шутку: игроки-миллионеры не могут найти мотивацию на футбольном поле.

Еще хуже дело обстоит с новичками. За два года правления Вальверде толком не заиграли ни Коутинью, ни Дембеле. Новые игроки, попадая в «Барселону», сначала ярко показывали себя и приносили очки команде, но со временем играли все хуже и хуже. Дошло до того, что Коутинью отдали в аренду «Баварии», где он снова раскрылся и правит балом, а Дембеле хотели обменять на Неймара с доплатой. Сейчас похожий процесс происходит с Гризманном и де Йонгом. Эксперты отмечают, что их позиция на поле при Вальверде не подходит футболистам, из-за неправильного расположения они не могут раскрыть свой потенциал и показать лучшую игру. Тактические вопросы можно обсуждать долго, но факт остается фактом: и Антуан, и Френки и близко не показывают тот уровень, что в предыдущих клубах.

Дело в травме Месси?

«Вернется капитан, и все наладится», — уверено руководство сине-гранатовых. С Месси в составе «Барселона» наверняка будет брать больше очков, но проблемы никуда не денутся. Вальверде просто не знает, что делать с командой уровня «Барселоны»; футболисты признают, что играют ужасно, но винят в этом самих себя. «Если я играю плохо, то дело во мне, а не в позиции на поле», — сказал Йонг перед матчем с «Гранадой». Болельщики уверены, что дело в тренере и президенте: социальные сети «Барсы» заполнены призывами уволить Вальверде. Скорее всего, ситуацию может исправить только смена главного тренера: в прессе уже обсуждаются имена Жозе Моуринью и Кике Сетьена, которые могут заменить баскского специалиста.