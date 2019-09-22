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15:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Худший старт «Барселоны» за 25 лет. Кто виноват и что делать

После очередного фиаско на выезде команда Эрнесто Вальверде опустилась на седьмую строчку в таблице.

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Источник: Спорт-Экспресс

Каталонцы ужасно начали сезон, но дело даже не в потерянных очках. Сине-гранатовые показывают худший футбол со времен Франка Райкарда.

Серии без побед и антирекорды

«Барселона» знатно усилилась в летнее трансферное окно. Пришли Гризманн, де Йонг, Фирпо, для полного счастья президенту клуба Хосепу Бартомеу не хватило только Неймара. С обновленным составом каталонцы должны были брать три очка еще до выхода на футбольное поле. Реальность оказалось суровой: это худший старт сезона с тех пор, как за победу в испанской лиге начали присуждать три очка (до этого было два). В сезоне-1994/95 «Барса» при Йохане Кройфе проиграла две выездные игры, одну сыграла вничью и дважды победила дома. Тогда команда заработала пять очков за пять туров.

Другая неприятная серия — семь подряд выездных матчей без побед во всех турнирах, впервые с сезона-2000/01. Заодно повторили «достижение» Райкарда: голландца уволили весной 2008 года за пять выездных матчей, в которых «Барселона» не смогла победить. Неужели все дело в том, что каталонцы разучились играть без Месси?

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Тренерская мысль Вальверде

«Я обеспокоен, — сказал тренер “Барселоны” после матча в Гранаде. — На выездах мы не играем так хорошо, как дома. Сегодня мы доминировали, но не сумели забить. Постараемся прибавить в следующих матчах».

Примерно то же самое Вальверде сказал в конце прошлого сезона, когда «Ливерпуль» обыграл «Барселону» со счетом 4:0. Тогда наставник отметил, что «чувствует в себе силы продолжать». Проблема клуба в том, что тренеру придется выплатить около 20 миллионов евро, чтобы досрочно разорвать контракт, и Бартомеу надеется, что все образуется само собой. Однако предпосылок к этому практически нет: тренер управляет командой уже третий год, а прогресса в игре каталонского гранда как не было, так и нет.

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Два предыдущих сезона «Барса» добывала результат за счет двух игроков: тер Штегена и Месси. Марк-Андре заработал для команды не меньше десяти очков, а Лионель добавил все остальные. Испанские футбольные эксперты сходились во мнении, что команда Вальверде нежизнеспособна без своего капитана, и чаще всего обвиняли в этом самого Месси. Эрнесто же оказывался заложником ситуации: не может построить команду по своему усмотрению, потому что Лео стягивает на себя всю игру. Сейчас, в отсутствие Месси, Вальверде не придумал ничего нового. Команда просто рассыпалась без своего капитана, который раньше добывал результат.

Регресс ветеранов и стагнация новичков

Эпоха золотого поколения «Барсы», которое выигрывало титулы один за другим, подходит к концу. Бускетсу, Альбе, Месси, Пике и Суаресу уже за 30, и только один из этих игроков (понятно, что речь об аргентинце) по-прежнему держит марку. Остальные потеряли в скорости, стали чаще ошибаться в неочевидных эпизодах, и команде определенно требуется чистка состава. Вальверде не может ни мотивировать своих звезд, ни настоять на их продаже, как это делал когда-то Пеп Гвардьола. Отсутствие конкурентов на позицию и гарантия места в составе играют с ветеранами «Барсы» злую шутку: игроки-миллионеры не могут найти мотивацию на футбольном поле.

Еще хуже дело обстоит с новичками. За два года правления Вальверде толком не заиграли ни Коутинью, ни Дембеле. Новые игроки, попадая в «Барселону», сначала ярко показывали себя и приносили очки команде, но со временем играли все хуже и хуже. Дошло до того, что Коутинью отдали в аренду «Баварии», где он снова раскрылся и правит балом, а Дембеле хотели обменять на Неймара с доплатой. Сейчас похожий процесс происходит с Гризманном и де Йонгом. Эксперты отмечают, что их позиция на поле при Вальверде не подходит футболистам, из-за неправильного расположения они не могут раскрыть свой потенциал и показать лучшую игру. Тактические вопросы можно обсуждать долго, но факт остается фактом: и Антуан, и Френки и близко не показывают тот уровень, что в предыдущих клубах.

Дело в травме Месси?

«Вернется капитан, и все наладится», — уверено руководство сине-гранатовых. С Месси в составе «Барселона» наверняка будет брать больше очков, но проблемы никуда не денутся. Вальверде просто не знает, что делать с командой уровня «Барселоны»; футболисты признают, что играют ужасно, но винят в этом самих себя. «Если я играю плохо, то дело во мне, а не в позиции на поле», — сказал Йонг перед матчем с «Гранадой». Болельщики уверены, что дело в тренере и президенте: социальные сети «Барсы» заполнены призывами уволить Вальверде. Скорее всего, ситуацию может исправить только смена главного тренера: в прессе уже обсуждаются имена Жозе Моуринью и Кике Сетьена, которые могут заменить баскского специалиста.

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Месси в любом случае вытащит «Барсу» с седьмого места в таблице, но этого будет мало. За последние два года каталонцам часто везет с результатами: команда добывает очки там, где должна была проиграть. Показательным был даже матч в Дортмунде. «Боруссия» наиграла на победу, но благодаря удаче и непробиваемому тер Штегену «Барса» добыла приемлемый результат. Когда везение закончится, каталонцев будут ждать еще более непростые времена. Самые сложные испытания для сине-гранатовых еще впереди.

Гранада
2:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 521.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Nuevo Los Carmenes
Главные тренеры
Диего МартинесЭрнесто Вальверде
Голы
Рамон Азиз2′
Альваро Сифуэнтес Вадильо66′
Составы команд
1Руй Силва
1Марк-Андре тер Штеген
16Виктор Диас
2Нелсон Семеду
15Карлос Нева
3Жерар Пике
45+4′
6Херман Санчес
15Клеман Лангле
22Домингуш Дуарте
21Френки де Йонг
19Анхель Санчес Монторо
20Сержи Роберто
12Рамон Азиз
9Луис Суарес
21′
10Антонио Пуэртас
17Антуан Гризманн
21Янхель Эррера
49′83′
24Хуниор Фирпо
45′
4Максим Гоналон
31Ансу Фати
9Роберто Сольдадо
48′58′
4Иван Ракитич
62′
24Карлос Фернандес
87′
22Артуро Видаль
23Дарвин Мачис
62′
27Карлес Перес
45′
7Альваро Сифуэнтес Вадильо
10Лионель Месси
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)8
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
22Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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