«Астана» после матча с «МЮ» за девять минут проиграла «Жетысу» в гостях

Игра прошла сегодня, 22 сентября, и завершилась со счетом 2:1.

На седьмой минуте «Астана» вышла вперед после гола полузащитника сборной Румынии Дорина Ротариу, но в итоге проиграла. Победу «Жетысу» вырвал в концовке матча: на 80-й минуте счет сравнял болгарский нападающий Мартин Тошев, а на 89-й решающий мяч провел форвард Айбар Жаксылыков, удачно вышедший на замену.

В Талдыкорган «Астана» прибыла из Англии, где в ночь с 19 на 20 сентября стартовала в группе Лиги Европы минимальным поражением от «Манчестер Юнайтед» — 0:1.

Для «Астаны» это поражение стало шестым в КПЛ, а «Жетысу» одержал 12-ю победу. С 50 очками столичный клуб идет третьим, отставая на пять баллов от «Кайрата» и на шесть — от «Тобола», но имея на два матча меньше конкурентов. На пятом месте с 41 очком располагается «Жетысу».