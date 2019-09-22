«Тобол» вырвал победу над «Шахтером» в концовке матча и сместил «Кайрат» на второе место в КПЛ
Карагандинский «Шахтер» проиграл костанайскому «Тоболу» в домашнем матче казахстанской
Карагандинский «Шахтер» проиграл костанайскому «Тоболу» в домашнем матче казахстанской
Встреча 27-го тура прошла сегодня, 22 сентября, и завершилась со счетом 0:1.
С 63-й минуты «Шахтер» играл в меньшинстве
С 56 очками «Тобол» вернулся на первое место в КПЛ, опережая «Кайрат» на один балл. На седьмом месте с 33 баллами располагается «Шахтер».
В других матчах 27-го тура КПЛ «Жетысу» дома победил «Астану» — 2:1, «Кайрат» в гостях обыграл «Кайсар» — 1:0, «Тараз» сыграл вничью с «Атырау» — 2:2, а «Окжетпес» переиграл «Иртыш» — 1:0.