«Тобол» вырвал победу над «Шахтером» в концовке матча и сместил «Кайрат» на второе место в КПЛ

Встреча 27-го тура прошла сегодня, 22 сентября, и завершилась со счетом 0:1.

С 63-й минуты «Шахтер» играл в меньшинстве из-за удаления хавбека Марата Шахметова, а исход же матча на 83-й решил гол защитника «Тобола» и сборной ЦАР Фернандера Кассая, который удачно сыграл после розыгрыша углового.

С 56 очками «Тобол» вернулся на первое место в КПЛ, опережая «Кайрат» на один балл. На седьмом месте с 33 баллами располагается «Шахтер».