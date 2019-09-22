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15:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» вырвал победу над «Шахтером» в концовке матча и сместил «Кайрат» на второе место в КПЛ

Карагандинский «Шахтер» проиграл костанайскому «Тоболу» в домашнем матче казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча 27-го тура прошла сегодня, 22 сентября, и завершилась со счетом 0:1.

С 63-й минуты «Шахтер» играл в меньшинстве из-за удаления хавбека Марата Шахметова, а исход же матча на 83-й решил гол защитника «Тобола» и сборной ЦАР Фернандера Кассая, который удачно сыграл после розыгрыша углового.

С 56 очками «Тобол» вернулся на первое место в КПЛ, опережая «Кайрат» на один балл. На седьмом месте с 33 баллами располагается «Шахтер».

В других матчах 27-го тура КПЛ «Жетысу» дома победил «Астану» — 2:1, «Кайрат» в гостях обыграл «Кайсар» — 1:0, «Тараз» сыграл вничью с «Атырау» — 2:2, а «Окжетпес» переиграл «Иртыш» — 1:0.

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