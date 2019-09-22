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16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

У Ибрагимовича уже 300 голов после 30 лет. Россияне столько не забивали никогда

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал автором первого мяча в домашнем матче регулярного чемпионата MLS с «Монреаль Импэкт» (2:1).

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Источник: AP 2019

Швед отличился на 31-й минуте.

Для Ибрагимовича этот гол стал уже 300-м в карьере после наступления 30-летия. 3 октября форварду исполнится 38.

Интересно, что ни один российских игрок за карьеру не забивал столько, сколько Златан после наступления 30-го дня рождения.

10 лучших российских бомбардиров в истории

1. Александр Кержаков — 233 гола
2. Олег Веретенников — 207
3. Роман Павлюченко — 188
4. Сергей Родионов — 164
5. Александр Мостовой — 163
6. Андрей Аршавин — 158
7. Артём Дзюба — 157
8. Владимир Бесчастных — 154
9−10. Дмитрий Лоськов, Дмитрий Кириченко — 152.

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