«Ислочь» обыграла «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Ислочь» победила минский «Энергетик-БГУ» со счетом 2:1 в матче 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Ислочь» победила минский «Энергетик-БГУ» со счетом 2:1 в матче 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В начале игры Александр Макась с передачи Александра Глеба вывел вперед футболистов «Ислочи», сразу после перерыва Всеволод Садовский сравнял результат, а за 15 минут до окончания встречи Момо Янсане во второй раз поразил ворота минчан — 2:1.
Сегодня в последнем матче 22-го тура минское «Динамо» сыграет в гостях у «Гомеля».
Результаты остальных встреч этого тура:
«Шахтер» (Солигорск) — «Витебск» — 4:0, «Неман» (Гродно) — «Дняпро» (Могилев) — 1:0, «Городея» — «Динамо» (Брест) — 1:3, «Минск» — «Славия» (Мозырь) — 1:0, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:2.
Положение в группе лидеров:
«Динамо» (Брест) — 54 очка (21 матч), БАТЭ — 49 (20), «Шахтер» — 49 (20), «Динамо» (Минск) — 40 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 38 (22), «Ислочь» — 37 (22).