Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Анже
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия
Леганес
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т
Урал
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Фортуна Д
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Астон Вилла
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Алавес
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Рома
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Наполи
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Торино
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Реал Сосьедад
13
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Реал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Сочи
23
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе
Мальорка
42
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Локомотив
23
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
14Животные на поле: котики, аллигаторы и овцы
16:41 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» обыграла «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Ислочь» победила минский «Энергетик-БГУ» со счетом 2:1 в матче 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В начале игры Александр Макась с передачи Александра Глеба вывел вперед футболистов «Ислочи», сразу после перерыва Всеволод Садовский сравнял результат, а за 15 минут до окончания встречи Момо Янсане во второй раз поразил ворота минчан — 2:1.

Сегодня в последнем матче 22-го тура минское «Динамо» сыграет в гостях у «Гомеля».

Результаты остальных встреч этого тура:

«Шахтер» (Солигорск) — «Витебск» — 4:0, «Неман» (Гродно) — «Дняпро» (Могилев) — 1:0, «Городея» — «Динамо» (Брест) — 1:3, «Минск» — «Славия» (Мозырь) — 1:0, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:2.

Положение в группе лидеров:

«Динамо» (Брест) — 54 очка (21 матч), БАТЭ — 49 (20), «Шахтер» — 49 (20), «Динамо» (Минск) — 40 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 38 (22), «Ислочь» — 37 (22).

Ислочь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Энергетик-БГУ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Известный актер похудел на 100 кг
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Крыховяк снова затащил матч для «Локо», но сломался
«Динамо» - «Сочи»: камбэки, супергол Заболотного, дубль Игбуна
Россия может остаться без Олимпиады. Британцы нагнетают панику?
Предолимпийский триумф: Россия собрала почти все золото ЧМ-2019
Российский борец-вольник в четвертый раз выиграл чемпионат мира
«Челси» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 6-го тура АПЛ
«Арсенал» принимает «Урал» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь