«Ислочь» обыграла «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

В начале игры Александр Макась с передачи Александра Глеба вывел вперед футболистов «Ислочи», сразу после перерыва Всеволод Садовский сравнял результат, а за 15 минут до окончания встречи Момо Янсане во второй раз поразил ворота минчан — 2:1.