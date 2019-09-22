«Ордабасы» разгромил «Актобе» и обошел «Астану» в таблице КПЛ

Игра проходила сегодня, 22 сентября, и завершилась со счетом 4:1.

Вперед «Ордабасы» вышел на 15-й минуте после гола нападающего Алексея Щеткина, а удвоил счет на 44-й усилиями хавбека Тимура Досмагамбетова.

Еще трижды команды забили во втором тайме. На 65-й минуте «Актобе» смог сократить счет — отличился 18-летний хавбек Алишер Ажимов, открывший счет голам в КПЛ. В оставшееся время «Ордабасы» довел счет до разгромного: на 71-й минуте забил защитник Темирлан Ерланов, а на 89-й — украинский хавбек Кирилл Ковальчук.

С 52 очками «Ордабасы» идет третьим, отставая от «Кайрата» (56) и «Тобола» (58), но опережая «Астану» (50), которая провела на два матча меньше конкурентов. На последнем, 12-м, месте с 11 очками идет «Актобе».