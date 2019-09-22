Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Алавес
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Краснодар
32
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Фиорентина
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Реал
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Астон Вилла
32
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже
Сент-Этьен
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Валенсия
Леганес
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Урал
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Фортуна Д
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Рома
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Наполи
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Торино
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Реал Сосьедад
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Сочи
23
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе
Мальорка
42
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Локомотив
23
Все события
Фоторепортажи
10Парфенов — Кононов — 4:1
14«Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ
18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 6-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы лондонского «Челси» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 22 сентября. Начало матча в 18:30 мск.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Канте, Ковачич, Жоржиньо, Виллиан, Маунт, Абрахам.

Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Пулишич, Педро, Батшуайи.

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Келлехер, Гомес, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Брустер, Шакири.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Анна Седокова увела из семьи известного баскетболиста!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Бердыев или Каррера? Кто заменит Хохлова в московском «Динамо»
Даниил Медведев выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге
«Арсенал» не удержал победу над «Уралом» в чемпионате России
«Витязь» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв СКА
Всемирное антидопинговое агентство требует объяснений от России
СМИ: Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде
Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» обыграть «МЮ»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь