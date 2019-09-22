Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура Английской
«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 22 сентября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 44-й минуте молотобойцев вперед ударом из пределов штрафной вывел полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко. В концовке второго тайма Аарон Крессвел ударом со штрафного удвоил преимущество лондонцев.
В следующем туре манкунианцы 30 сентября на своем поле примут «Арсенал». «Вест Хэм» двумя днями ранее на выезде встретится с «Борнмутом».
|Мануэль Пеллегрини
|Уле Гуннар Сульшер
|Андрей Ярмоленко(Перейра Гомес Фелипе Андерсон)
|44′
|Аарон Крессуэлл
|84′
|1
|Лукаш Фабяньски
|1
|Давид де Хеа
|3
|Аарон Крессуэлл
|2
|Виктор Линделеф
|21
|Анджело Огбонна
14′
|5
|Харри Магуайр
|23
|Исса Диоп
|18
|Эшли Янг
83′
|16
|Марк Нобл
74′
|29
|Аарон Ван-Биссака
|18
|Пабло Форнальс
|15
|Андреас Перейра
|41
|Деклан Райс
|39
|Скотт Мактоминэй
|22
|Себастьен Алле
|21
|Дэниэл Джеймс
|24
|Райан Фредерикс
80′
|8
|Хуан Мануэль Мата
48′81′
|5
|Пабло Сабалета
|28
|Анжел Гомеш
|7
|Андрей Ярмоленко
89′
|31
|Неманья Матич
71′
|11
|Роберт Снодграсс
|17
|Фред
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
70′
|10
|Маркус Рэшфорд
61′
|19
|Джек Уилшир
|14
|Джесси Лингард
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)