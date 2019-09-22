Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»

Встреча прошла в воскресенье, 22 сентября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 44-й минуте молотобойцев вперед ударом из пределов штрафной вывел полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко. В концовке второго тайма Аарон Крессвел ударом со штрафного удвоил преимущество лондонцев.

После шести туров «Вест Хэм» имеет в активе 11 набранных очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. В активе «Манчестер Юнайтед» восемь баллов, команда находится на восьмой строчке чемпионата.