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14«Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ
18:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Гол украинского полузащитника помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 22 сентября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 44-й минуте молотобойцев вперед ударом из пределов штрафной вывел полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко. В концовке второго тайма Аарон Крессвел ударом со штрафного удвоил преимущество лондонцев.

После шести туров «Вест Хэм» имеет в активе 11 набранных очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. В активе «Манчестер Юнайтед» восемь баллов, команда находится на восьмой строчке чемпионата.

В следующем туре манкунианцы 30 сентября на своем поле примут «Арсенал». «Вест Хэм» двумя днями ранее на выезде встретится с «Борнмутом».

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2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 622.09.2019, 16:00 (МСК UTC+3)London Stadium
Главные тренеры
Мануэль ПеллегриниУле Гуннар Сульшер
Голы
Андрей Ярмоленко(Перейра Гомес Фелипе Андерсон)44′
Аарон Крессуэлл84′
Составы команд
1Лукаш Фабяньски
1Давид де Хеа
3Аарон Крессуэлл
2Виктор Линделеф
21Анджело Огбонна
14′
5Харри Магуайр
23Исса Диоп
18Эшли Янг
83′
16Марк Нобл
74′
29Аарон Ван-Биссака
18Пабло Форнальс
15Андреас Перейра
41Деклан Райс
39Скотт Мактоминэй
22Себастьен Алле
21Дэниэл Джеймс
24Райан Фредерикс
80′
8Хуан Мануэль Мата
48′81′
5Пабло Сабалета
28Анжел Гомеш
7Андрей Ярмоленко
89′
31Неманья Матич
71′
11Роберт Снодграсс
17Фред
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
70′
10Маркус Рэшфорд
61′
19Джек Уилшир
14Джесси Лингард
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
8Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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