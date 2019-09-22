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21:29 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Гомель» со счетом 1:0 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме соперники не смогли добиться успеха, а победный гол на 63-й минуте игры забил форвард динамовцев Егор Зубович.

Результаты остальных встреч 22-го тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Витебск» — 4:0, «Неман» (Гродно) — «Дняпро» (Могилев) — 1:0, «Городея» — «Динамо» (Брест) — 1:3, «Минск» — «Славия» (Мозырь) — 1:0, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:2.

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Брест) — 54 очка (21 матч), БАТЭ — 49 (20), «Шахтер» — 49 (20), «Динамо» (Минск) — 43 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 38 (22), «Ислочь» — 37 (22).

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