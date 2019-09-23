Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.09
Лион
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
22.09
Севилья
Реал
01
Футбол. Зарубежный
22.09
Лацио
Парма
20
Футбол. Зарубежный
22.09
Атлетик
Алавес
20
Футбол. Премьер-лига
22.09
ЦСКА
Краснодар
32
Футбол. Зарубежный
22.09
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
22
Футбол. Зарубежный
22.09
Аталанта
Фиорентина
22
Футбол. Зарубежный
22.09
Челси
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
22.09
Арсенал
Астон Вилла
32
Футбол. Зарубежный
22.09
Анже
Сент-Этьен
41
Футбол. Зарубежный
22.09
Валенсия
Леганес
11
Футбол. Премьер-лига
22.09
Арсенал Т
Урал
11
Футбол. Зарубежный
22.09
Боруссия М
Фортуна Д
21
Футбол. Зарубежный
22.09
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
22.09
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
22.09
Ренн
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
22.09
Болонья
Рома
12
Футбол. Зарубежный
22.09
Лечче
Наполи
14
Футбол. Зарубежный
22.09
Сампдория
Торино
10
Футбол. Зарубежный
22.09
Эспаньол
Реал Сосьедад
13
Футбол. Премьер-лига
22.09
Динамо
Сочи
23
Футбол. Зарубежный
22.09
Сассуоло
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
22.09
Хетафе
Мальорка
42
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» увез ничью из Лиона
14Животные на поле: котики, аллигаторы и овцы
01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСВ и «Аякс» сыграли вничью, Квинси Промес забил гол

В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ и «Аякс» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч арбитр Данни Маккели.

Наверх

Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором гола стал бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес, которому ассистировал Душан Тадич. На 78-й минуте хозяева восстановили равновесие: отличился Дониелл Мален с передачи Коди Гакпо.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Аякс», набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. ПСВ (14) — на втором месте. Столько же очков у «Витесса», который идёт третьим.

В 8-м туре «Аякс» дома сыграет с «Фортуной», а ПСВ на своём поле встретится с «Гронингеном». Оба матча состоятся 25 сентября.

Читайте также
ПСВ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Анна Седокова увела из семьи известного баскетболиста!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
У ЦСКА и «Краснодара» снова пять голов, теперь — на двоих
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в центральном матче тура АПЛ
Тренер «Краснодара» раскритиковал работу арбитров в матче с ЦСКА
«Реал» продлил беспроигрышную серию в Примере, обыграв «Севилью»
Конное дерби: СКА и ЦСКА встретятся второй раз в сезоне
Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Лионом» в матче Лиги 1
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь