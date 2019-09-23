ПСВ и «Аякс» сыграли вничью, Квинси Промес забил гол

Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором гола стал бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес, которому ассистировал Душан Тадич. На 78-й минуте хозяева восстановили равновесие: отличился Дониелл Мален с передачи Коди Гакпо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CJZlTF_PkgY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Аякс», набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. ПСВ (14) — на втором месте. Столько же очков у «Витесса», который идёт третьим.