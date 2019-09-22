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21:02 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» в меньшинстве вырвал победу в игре с новичком АПЛ

«Арсенал» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 22 сентября, в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 20-й минуте Джон Макгинн вывел бирмингемцев вперед. «Канониры» восстановили равенство на 59-й минуте: пенальти реализовал Николя Пепе. Уже через минуту «Астон Вилла» вернула себе преимущество, гол на свой счет записал Уэсли.

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В концовке матча «Арсенал» с разницей в несколько минут забил два мяча и вырвал победу. Отличились Калум Чемберс и Пьер-Эмерик Обамеянг.

С 41-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве. Два предупреждения получил защитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

После шести туров в активе «Арсенала» 11 очков, команда находится на четвертом месте. «Астон Вилла» набрала четыре балла, клуб расположился на 18-й строчке.

В следующем туре «канониры» 30 сентября на выезде сыграют с «Манчестер Юнайтед». Бирмингемцы на два дня раньше дома примут «Бернли».

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Арсенал
3:2
Первый тайм: 0:1
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 622.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериДин Смит
Голы
Николя Пепе59′
Джон Макгинн(Анвар Эль-Гази)20′
Калум Чемберс81′
Мораес Феррейра Уэсли(Джек Грилиш)60′
Пьер-Эмерик Обамеянг84′
Составы команд
1Бернд Лено
90+2′
1Том Хитон
5Сократис Папастатопулос
3Нил Тэйлор
23Давид Луиз
22Бьорн Энгелс
83′
31Сеад Колашинац
24Фредерик Гильбер
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
11′41′
40Тайрон Мингс
29Маттео Гендузи
44′
7Джон Макгинн
14Пьер-Эмерик Обамеянг
90+5′
10Джек Грилиш
19Николя Пепе
85′
9Мораес Феррейра Уэсли
8Дани Себальос
72′
11Марвелус Накамба
85′
11Лукас Торрейра
14Конор Хурихэйн
34Гранит Джака
35′72′
17Махмуд Хассан Трезеге
68′
28Джозеф Уиллок
27Ахмед Эль-Мохамади
77Букайо Сака
45′
21Анвар Эль-Гази
86′
21Калум Чемберс
8Хенри Лансбери
Статистика
7Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)11
7Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
12Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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