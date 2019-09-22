«Арсенал» в меньшинстве вырвал победу в игре с новичком АПЛ
«Арсенал» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче шестого тура Английской
«Арсенал» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче шестого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 22 сентября, в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 20-й минуте Джон Макгинн вывел бирмингемцев вперед. «Канониры» восстановили равенство на 59-й минуте: пенальти реализовал Николя Пепе. Уже через минуту «Астон Вилла» вернула себе преимущество, гол на свой счет записал Уэсли.
В концовке матча «Арсенал» с разницей в несколько минут забил два мяча и вырвал победу. Отличились Калум Чемберс и
С 41-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве. Два предупреждения получил защитник Эйнсли
После шести туров в активе «Арсенала» 11 очков, команда находится на четвертом месте. «Астон Вилла» набрала четыре балла, клуб расположился на 18-й строчке.
В следующем туре «канониры» 30 сентября на выезде сыграют с «Манчестер Юнайтед». Бирмингемцы на два дня раньше дома примут «Бернли».
|Унаи Эмери
|Дин Смит
|Николя Пепе
|59′
|Джон Макгинн(Анвар Эль-Гази)
|20′
|Калум Чемберс
|81′
|Мораес Феррейра Уэсли(Джек Грилиш)
|60′
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|84′
|1
|Бернд Лено
90+2′
|1
|Том Хитон
|5
|Сократис Папастатопулос
|3
|Нил Тэйлор
|23
|Давид Луиз
|22
|Бьорн Энгелс
83′
|31
|Сеад Колашинац
|24
|Фредерик Гильбер
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
11′41′
|40
|Тайрон Мингс
|29
|Маттео Гендузи
44′
|7
|Джон Макгинн
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
90+5′
|10
|Джек Грилиш
|19
|Николя Пепе
85′
|9
|Мораес Феррейра Уэсли
|8
|Дани Себальос
72′
|11
|Марвелус Накамба
85′
|11
|Лукас Торрейра
|14
|Конор Хурихэйн
|34
|Гранит Джака
35′72′
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
68′
|28
|Джозеф Уиллок
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
|77
|Букайо Сака
45′
|21
|Анвар Эль-Гази
86′
|21
|Калум Чемберс
|8
|Хенри Лансбери
|7
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)