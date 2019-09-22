Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Реал
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Парма
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Алавес
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Краснодар
32
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
22
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Фиорентина
22
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Астон Вилла
32
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже
Сент-Этьен
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Валенсия
Леганес
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Урал
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Фортуна Д
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Рома
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Наполи
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Торино
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Реал Сосьедад
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Сочи
23
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе
Мальорка
42
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Локомотив
23
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
20:57 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в центральном матче тура АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Челси» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча состоялась в воскресенье, 22 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Красных ударом после розыгрыша штрафного на 14-й минуте вперед вывел Трент-Александр Арнольд. Спустя 16 минут преимущество мерсисайдцев удвоил Роберто Фирмино. Во втором тайме один мяч смог отыграть Н’Голо Канте.

«Ливерпуль» продолжает идти в чемпионате Англии без потерь. После шести туров в активе красных 18 очков, команда единолично лидирует в первенстве страны. «Челси» набрал восемь очков, синие располагаются на десятом месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 28 сентября на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Челси» в тот же день дома примет «Брайтон».

Читайте также
Челси
1:2
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 622.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардЮрген Клопп
Голы
Н`Голо Канте(Сесар Аспиликуэта)71′
Трент Александр-Арнолд(Мохамед Салах)14′
Роберту Фирмину(Эндрю Робертсон)30′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
28Сесар Аспиликуэта
66Трент Александр-Арнолд
57′
29Фикайо Томори
20′
26Эндрю Робертсон
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
4Виргил ван Дейк
7Н`Голо Канте
32Жоэль Матип
17Матео Ковачич
84′
5Джорджиньо Вайналдум
10Виллиан
3Фабинью
78′
19Мэйсон Маунт
9Роберту Фирмину
33Эмерсон
15′
14Джордан Хендерсон
84′
3Маркос Алонсо
90+4′
20Адам Лаллана
4Андреас Кристенсен
42′
11Мохамед Салах
90′
15Курт Зума
12Джо Гомес
9Тэмми Абрахам
77′
10Садио Мане
71′
23Миши Батшуайи
7Джеймс Милнер
86′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)6
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
8Фолы13
7Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Последние дни жизни умершего от неизлечимой болезни экс-игрока «Зенита»
Этот вратарь весил 170 кг. Он ломал перекладины и соперников
У ЦСКА и «Краснодара» снова пять голов, теперь — на двоих
Всемирное антидопинговое агентство требует объяснений от России
«Арсенал» не удержал победу над «Уралом» в чемпионате России
«Витязь» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв СКА
Тренер «Краснодара» раскритиковал работу арбитров в матче с ЦСКА
«Севилья» принимает «Реал» в чемпионате Испании (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь