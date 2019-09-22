«Ливерпуль» обыграл «Челси» в центральном матче тура АПЛ
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Челси» в матче шестого тура Английской
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Челси» в матче шестого тура Английской
Встреча состоялась в воскресенье, 22 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Красных ударом после розыгрыша штрафного на 14-й минуте вперед вывел
В следующем туре «Ливерпуль» 28 сентября на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Челси» в тот же день дома примет «Брайтон».
|Фрэнк Лэмпард
|Юрген Клопп
|Н`Голо Канте(Сесар Аспиликуэта)
|71′
|Трент Александр-Арнолд(Мохамед Салах)
|14′
|Роберту Фирмину(Эндрю Робертсон)
|30′
|1
|Кепа Аррисабалага
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|28
|Сесар Аспиликуэта
|66
|Трент Александр-Арнолд
57′
|29
|Фикайо Томори
20′
|26
|Эндрю Робертсон
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|4
|Виргил ван Дейк
|7
|Н`Голо Канте
|32
|Жоэль Матип
|17
|Матео Ковачич
84′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|10
|Виллиан
|3
|Фабинью
78′
|19
|Мэйсон Маунт
|9
|Роберту Фирмину
|33
|Эмерсон
15′
|14
|Джордан Хендерсон
84′
|3
|Маркос Алонсо
90+4′
|20
|Адам Лаллана
|4
|Андреас Кристенсен
42′
|11
|Мохамед Салах
90′
|15
|Курт Зума
|12
|Джо Гомес
|9
|Тэмми Абрахам
77′
|10
|Садио Мане
71′
|23
|Миши Батшуайи
|7
|Джеймс Милнер
86′
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|13
|7
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)