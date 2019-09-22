«Все это сыграло нам на руку»: хавбек «Жетысу» рассказал о победе над «Астаной»

Игра в Талдыкоргане завершилась со счетом 2:1, а оба своих гола хозяева забили в самой концовке, огорчив Ненада Эрича дважды за девять минут.

«Главное — победили! Матч получился очень сложным. Во первых, из-за погодных условий. Во вторых, мы знали что «Астана» будет атаковать длинными передачами в зону защитников, за спины. Поэтому мы ждали и готовились к этому. Разбирали игру «Астаны», знали их стиль игры и ждали своих моментов. Играли на контратаках. Знали, что у них был очень сложный матч в Лиге Европы, долгий перелет, адаптация к климату, часовые пояса — все это сыграло нам на руку. И слава богу, что мы смогли этим воспользоваться.

Благодарен ребятам, что они проявили характер, что до конца вытерпели и забили победные голы. Добились победы. Это было непросто. Мы многое отдали эмоционально и физически. Главное взяли три очка. «Астана» очень хороший и сильный соперник. Будь они посвежее, нам было бы очень и очень сложно", — сказал Дарабаев.