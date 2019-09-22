«Все это сыграло нам на руку»: хавбек «Жетысу» рассказал о победе над «Астаной»
Полузащитник «Жетысу» Аслан Дарабаев прокомментировал победу над «Астаной» в домашнем матче 27-го тура казахстанской
Полузащитник «Жетысу» Аслан Дарабаев прокомментировал победу над «Астаной» в домашнем матче 27-го тура казахстанской
Игра в Талдыкоргане завершилась со счетом 2:1, а оба своих гола хозяева забили в самой концовке, огорчив Ненада Эрича дважды за девять минут.
«Главное — победили! Матч получился очень сложным. Во первых,
Благодарен ребятам, что они проявили характер, что до конца вытерпели и забили победные голы. Добились победы. Это было непросто. Мы многое отдали эмоционально и физически. Главное взяли три очка. «Астана» очень хороший и сильный соперник. Будь они посвежее, нам было бы очень и очень сложно", — сказал Дарабаев.
Отметим, что в Талдыкорган «Астана» прибыла из Англии, где в ночь с 19 на 20 сентября стартовала в группе Лиги Европы минимальным поражением от «Манчестер Юнайтед» — 0:1.