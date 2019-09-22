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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Все это сыграло нам на руку»: хавбек «Жетысу» рассказал о победе над «Астаной»

Полузащитник «Жетысу» Аслан Дарабаев прокомментировал победу над «Астаной» в домашнем матче 27-го тура казахстанской премьер-лиги.

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Игра в Талдыкоргане завершилась со счетом 2:1, а оба своих гола хозяева забили в самой концовке, огорчив Ненада Эрича дважды за девять минут.

«Главное — победили! Матч получился очень сложным. Во первых, из-за погодных условий. Во вторых, мы знали что «Астана» будет атаковать длинными передачами в зону защитников, за спины. Поэтому мы ждали и готовились к этому. Разбирали игру «Астаны», знали их стиль игры и ждали своих моментов. Играли на контратаках. Знали, что у них был очень сложный матч в Лиге Европы, долгий перелет, адаптация к климату, часовые пояса — все это сыграло нам на руку. И слава богу, что мы смогли этим воспользоваться.

Благодарен ребятам, что они проявили характер, что до конца вытерпели и забили победные голы. Добились победы. Это было непросто. Мы многое отдали эмоционально и физически. Главное взяли три очка. «Астана» очень хороший и сильный соперник. Будь они посвежее, нам было бы очень и очень сложно", — сказал Дарабаев.

Отметим, что в Талдыкорган «Астана» прибыла из Англии, где в ночь с 19 на 20 сентября стартовала в группе Лиги Европы минимальным поражением от «Манчестер Юнайтед» — 0:1.

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