«Севилья» и «Реал» определились со стартовыми составами
Тренерские штабы «Севильи» и «Реала» назвали стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата Испании.
Тренерские штабы «Севильи» и «Реала» назвали стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата Испании.
Гарет Бэйл, Эден Азар и Карим Бензема выйдут на поле с первых минут в составе команды Зинедина Зидана.
Стартовый состав «Севильи»: Вацлик, Навас, Диего Карлос, Каррису, Регилон, Фернандо Франсиско, Хордан, Банега, Окампос, Васкес, де Йонг.
Запасные: Буну, Кунде, Торрес, Эскудеро, Чичарито, Гудель, Нолито.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Азар, Крос, Бензема, Бэйл, Каземиро, Хамес Родригес, Менди.
Запасные: Ареола, Милитао, Начо Фернандес, Вальверде, Лукас Васкес, Йович, Винисиус.
Матч пятого тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Реалом» пройдет в воскресенье, 22 сентября, начало встречи в 22:00 мск.