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22:07 (мск), источник: Матч ТВ

«Севилья» и «Реал» определились со стартовыми составами

Тренерские штабы «Севильи» и «Реала» назвали стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Матч ТВ

Гарет Бэйл, Эден Азар и Карим Бензема выйдут на поле с первых минут в составе команды Зинедина Зидана.

Стартовый состав «Севильи»: Вацлик, Навас, Диего Карлос, Каррису, Регилон, Фернандо Франсиско, Хордан, Банега, Окампос, Васкес, де Йонг.

Запасные: Буну, Кунде, Торрес, Эскудеро, Чичарито, Гудель, Нолито.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Азар, Крос, Бензема, Бэйл, Каземиро, Хамес Родригес, Менди.

Запасные: Ареола, Милитао, Начо Фернандес, Вальверде, Лукас Васкес, Йович, Винисиус.

Матч пятого тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Реалом» пройдет в воскресенье, 22 сентября, начало встречи в 22:00 мск.

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