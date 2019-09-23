«Ливерпуль» первым в истории АПЛ выиграл 6 первых матчей в 2 сезонах подряд

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Таким образом, мерсисайдцы стали первым клубом в истории английской Премьер-лиги, выигравшим шесть стартовых матчей турнира в двух сезонах подряд. В сезоне-2018/19 красные также одержали шесть побед подряд на старте турнира.

С учётом прошлого сезона «Ливерпуль» одержал 15-ю победу подряд в английской Премьер-лиге. Красные, набрав 18 очков, лидируют в турнирной таблице АПЛ. Отрыв мерсийдского клуба от идущего на втором месте в таблице «Манчестер Сити» составляет пять очков.