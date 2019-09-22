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22:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тошич помог «Партизану» обыграть «Црвену Звезду» в дерби

«Партизан» на своем поле одержал победу над «Црвеной Звездой» (2:0) в матче 9-го тура чемпионата Сербии. В составе хозяев отличились хавбеки Сейдуба Сума и бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич.

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Источник: Reuters

В компенсированное время «Црвена Звезда» осталась в меньшинстве. С поля был удален полузащитник Милош Вулич.

«Партизан» с 17 очками располагается на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии. «Црвена Звезда» — 4-е место и 18 баллов.

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