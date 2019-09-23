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00:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Неймара принёс «ПСЖ» победу над «Лионом» в матче 6-го тура Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион» в матче 6-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Итоговый счёт матча — 1:0.

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Автором единственного гола во встрече стал форвард действующего чемпиона страны Неймар. На 87-й минуте Анхель Ди Мария отпасовал низом с линии чужой штрафной вперёд на бразильского нападающего, а тот мастерски развернулся под прессингом со стороны Кенни Тете и точно пробил в дальний угол ворот Антони Лопеша.

«Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 15 очков. «Лион» занимает 9-е место. В активе «ткачей» 8 очков. В следующем туре «ПСЖ» будет принимать «Реймс» (25 сентября), а «Лион» в этот же день в гостях будет противостоять «Бресту».

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Лион
0:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 622.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
СилвиньюТомас Тухель
Голы
Неймар87′
Составы команд
1Антони Лопеш
1Кейлор Навас
3Йоахим Андерсен
2Тиагу Силва
5Джейсон Денайер
5Маркиньюс
14Лео Дюбуа
12Тома Менье
28Юссуф Коне
75′
22Абду Диалло
33′
8Уссем Ауар
27Идрисса Гей
9Мусса Дембеле
11Анхель Ди Мария
11Мемфис Депай
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
6Антониу Марселу
73′
14Хуан Бернат
73′
23Кенни Тете
3Преснель Кимпембе
12Тиагу Мендес
88′
21Андер Агуэра Эррера
72′
10Бертран Траоре
6Марко Верратти
17Джефф Рейне-Аделаида
72′
10Неймар
90′
29Люка Тузар
20Левен Кюрзава
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)21
0Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые11
8Фолы6
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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