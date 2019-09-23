Гол Неймара принёс «ПСЖ» победу над «Лионом» в матче 6-го тура Лиги 1
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион» в матче 6-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Итоговый счёт матча — 1:0.
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион» в матче 6-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Итоговый счёт матча — 1:0.
Автором единственного гола во встрече стал форвард действующего чемпиона страны Неймар. На 87-й минуте Анхель Ди Мария отпасовал низом с линии чужой штрафной вперёд на бразильского нападающего, а тот мастерски развернулся под прессингом со стороны Кенни Тете и точно пробил в дальний угол ворот Антони Лопеша.
«Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 15 очков. «Лион» занимает 9-е место. В активе «ткачей» 8 очков. В следующем туре «ПСЖ» будет принимать «Реймс» (25 сентября), а «Лион» в этот же день в гостях будет противостоять «Бресту».
|Силвинью
|Томас Тухель
|Неймар
|87′
|1
|Антони Лопеш
|1
|Кейлор Навас
|3
|Йоахим Андерсен
|2
|Тиагу Силва
|5
|Джейсон Денайер
|5
|Маркиньюс
|14
|Лео Дюбуа
|12
|Тома Менье
|28
|Юссуф Коне
75′
|22
|Абду Диалло
33′
|8
|Уссем Ауар
|27
|Идрисса Гей
|9
|Мусса Дембеле
|11
|Анхель Ди Мария
|11
|Мемфис Депай
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
|6
|Антониу Марселу
73′
|14
|Хуан Бернат
73′
|23
|Кенни Тете
|3
|Преснель Кимпембе
|12
|Тиагу Мендес
88′
|21
|Андер Агуэра Эррера
72′
|10
|Бертран Траоре
|6
|Марко Верратти
|17
|Джефф Рейне-Аделаида
72′
|10
|Неймар
90′
|29
|Люка Тузар
|20
|Левен Кюрзава
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|21
|0
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|11
|8
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)