«Порту» обыграл «Санта Клару», Зе Луиш вышел в лидеры бомбардирской гонки

Первый мяч во встрече был забит на 15-й минуте. Его автором стал форвард Зе Луиш. Бывший нападающий московского «Спартака» поразил ворота гостей после передачи Перейры Данилу. На 41-й минуте хозяева закрепили своё преимущество — в ворота своей команды поразил защитник гостей Сезар. Этот забитый мяч стал последним в игре.