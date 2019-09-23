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08:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Вальверде уволят в случае потери очков «Барсой» в 2 следующих матчах

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде близок к увольнению, сообщает AS.

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Согласно информации источника, в случае потери очков сине-гранатовыми в ближайших двух матчах чемпионата Испании наставник команды с большой долей вероятности покинет клуб.

Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством каталонцы выиграли четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Контракт 55-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета следующего года.

В турнирной таблице Примеры «Барселона» занимает 8-е место. В активе команды 7 очков в 5 матчах. В следующем туре сине-гранатовые примут «Вильярреал» (24 сентября). После этого подопечные Вальверде сыграют на выезде с «Хетафе» (28 сентября).

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