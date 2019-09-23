Источник: Вальверде уволят в случае потери очков «Барсой» в 2 следующих матчах
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде близок к увольнению, сообщает AS.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде близок к увольнению, сообщает AS.
Согласно информации источника, в случае потери очков
Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством каталонцы выиграли четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Контракт 55-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета следующего года.
В турнирной таблице Примеры «Барселона» занимает 8-е место. В активе команды 7 очков в 5 матчах. В следующем туре