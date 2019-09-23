Источник: Вальверде уволят в случае потери очков «Барсой» в 2 следующих матчах

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Согласно информации источника, в случае потери очков сине-гранатовыми в ближайших двух матчах чемпионата Испании наставник команды с большой долей вероятности покинет клуб.

Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством каталонцы выиграли четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Контракт 55-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета следующего года.