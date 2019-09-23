Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» ответил болельщику на улице

«Друзья, вы предлагаете менять тренеров каждую неделю? Это несерьезно. У вас плохие результаты — вы меняете тренера. Логика в этом присутствует, но всего две недели назад я не видел, чтобы люди говорили, что хотят ухода Уле. Как так происходит, что за такой короткий срок ваше мнение радикально меняется? Это слишком необдуманно, иногда нужно просто потерпеть», — сказал Фердинанд.