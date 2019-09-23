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11:08 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» ответил болельщику на улице

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд ответил болельщику на улице, критиковавшему главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщает The Sun.

Англичан, пользующийся огромным авторитетом среди фанатов «красных дьяволов», просит не допускать необдуманных решений вроде скорого увольнения норвежца с поста главного тренера.

«Друзья, вы предлагаете менять тренеров каждую неделю? Это несерьезно. У вас плохие результаты — вы меняете тренера. Логика в этом присутствует, но всего две недели назад я не видел, чтобы люди говорили, что хотят ухода Уле. Как так происходит, что за такой короткий срок ваше мнение радикально меняется? Это слишком необдуманно, иногда нужно просто потерпеть», — сказал Фердинанд.

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