Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» ответил болельщику на улице
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд ответил болельщику на улице, критиковавшему главного тренера команды
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд ответил болельщику на улице, критиковавшему главного тренера команды
Об этом сообщает The Sun.
Англичан, пользующийся огромным авторитетом среди фанатов «красных дьяволов», просит не допускать необдуманных решений вроде скорого увольнения норвежца с поста главного тренера.
«Друзья, вы предлагаете менять тренеров каждую неделю? Это несерьезно. У вас плохие результаты — вы меняете тренера. Логика в этом присутствует, но всего две недели назад я не видел, чтобы люди говорили, что хотят ухода Уле. Как так происходит, что за такой короткий срок ваше мнение радикально меняется? Это слишком необдуманно, иногда нужно просто потерпеть», — сказал Фердинанд.