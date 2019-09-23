Тренер «Астаны» отделался штрафом за «физическое воздействие» на ассистента арбитра

«Все это сыграло нам на руку»: хавбек «Жетысу» рассказал о победе над «Астаной»

За демонстрацию неспортивного поведения, выразившегося в физическом воздействии на ассистента арбитра, выходе на поле, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента на тренера по фитнесу футбольного клуба «Астана» Касьяненко И. В. наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Астана» уплатить штраф до 18 октября 2019 года включительно.