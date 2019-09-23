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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» отделался штрафом за «физическое воздействие» на ассистента арбитра

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола, на котором были приняты следующие решения:

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Источник: Reuters

Чемпионат Республики Казахстан среди клубов премьер-лиги, 26-й тур.

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«Астана» — «Шахтер».

За демонстрацию неспортивного поведения, выразившегося в физическом воздействии на ассистента арбитра, выходе на поле, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента на тренера по фитнесу футбольного клуба «Астана» Касьяненко И. В. наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Астана» уплатить штраф до 18 октября 2019 года включительно.

«Актобе» — «Атырау».

За недисциплинированное поведение зрителей, выразившееся в выходе на поле болельщиков, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Актобе» наложить штраф в размере 100 МРП. Футбольному клубу «Актобе» уплатить штраф до 18 октября 2019 года включительно.

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