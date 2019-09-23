Тренер «Астаны» отделался штрафом за «физическое воздействие» на ассистента арбитра
Состоялось заседание
Состоялось заседание
Чемпионат Республики Казахстан среди клубов
«Астана» — «Шахтер».
За демонстрацию неспортивного поведения, выразившегося в физическом воздействии на ассистента арбитра, выходе на поле, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента на тренера по фитнесу футбольного клуба «Астана» Касьяненко И. В. наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Астана» уплатить штраф до 18 октября 2019 года включительно.
«Актобе» — «Атырау».
За недисциплинированное поведение зрителей, выразившееся в выходе на поле болельщиков, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб «Актобе» наложить штраф в размере 100 МРП. Футбольному клубу «Актобе» уплатить штраф до 18 октября 2019 года включительно.