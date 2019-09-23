Падение чемпиона на четвертое место и минимализм «Тобола» с «Кайратом». Обзор 27-го тура КПЛ

Столичный клуб сам виноват в своем проигрыше, так как еще в первом тайме мог решить исход встречи в свою пользу, но из своих моментов реализовал лишь один. При этом после перерыва северяне ожидаемо сдали функционально (сказался недавний матч с «МЮ»), как результат, семиреченцы в концовке прибавили и провели не только ответный мяч, но и вырвали победу со счетом 2:1. Победа позволила талдыкорганцам набрать 44 балла и закрепиться на пятом месте, тогда как действующий чемпион вследствие неудачи потерял лидерство по потерянным очкам, опустившись с третьей строчки на четвертую.

Единоличным лидером чемпионата стал «Тобол», переигравший на выезде неслабый «Шахтер» (1:0). Причем решающий гол усилиями Фернандера Кассая забил за минуту до конца основного времени. Но в этот игровой отрезок «горняки» действовали в меньшинстве из-за удаления на 62-й минуте Марата Шахметова. Несмотря на поражение, карагандинцы остались на седьмой позиции. Ну и «Тобол» сохранил за собой первую строчку.

Минимальной победой отметился и «Кайрат», оказавшийся сильнее в гостях «Кайсара» (1:0). Наверное, алматинцы могли сыграть и лучше, но и этого уровня хватило для необходимого результата при текущей второй позиции. А с учетом осечки «Астаны» шансы подопечных Алексея Шпилевского на чемпионство увеличились в разы. Главное, их не разбазарить на финише сезона, как это бывало ранее. Кызылординцы же не сдвинулись с шестого места.

В призовую тройку вернулся «Ордабасы», шедший до этого четвертым. Южане дома выиграли у «Актобе» (4:1). Во втором тайме при счете 2:0 один мяч у гостей отыграл Алишер Ажимов, но это только разозлило хозяев, забивших еще два мяча. Данная неудача еще на шаг приблизила «красно-белых» к вылету в первую лигу. В свою очередь шымкентцы способны в оставшихся турах побороться за бронзовые медали.

Хороший матч по накалу выдали аутсайдеры — «Тараз» и «Атырау» (2:2). «Нефтяники» дважды по ходу встречи вели в счете, но хозяева отыгрались в обоих случаях, и во второй раз это сделали на четвертой компенсированной минуте. В итоге, ничья 2:2, устроившая больше таразцев, отстоявших свое десятое место, этим самым не позволив идущим следом атыраусцам обойти себя в таблице. Тем не менее борьба за выживание продолжится в следующих играх.

«Окжетпес» в родных стенах прервал четырехматчевую беспроигрышную серию «Иртыша» (1:0). Решающий мяч был забит Миланом Стояновичем на 63-й минуте. Однако итоговый результат не сказался на турнирном положении команд — кокшетаусцы остались на восьмом месте, павлодарцы — на девятом.

Отметим, матчи 28-го тура пройдут в два дня. 28 сентября встретятся «Иртыш» — «Шахтер», «Тобол» — «Жетысу», 29-го числа сыграют «Актобе» — «Тараз», «Атырау» — «Окжетпес», «Астана» — «Кайсар», «Кайрат» — «Ордабасы».