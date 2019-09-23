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11:02 (мск), источник: Газета.Ру

«Милан» интересуется защитником «Тоттенхэма»

Ивуарийский защитник «Тоттенхэма» Серж Орье попал в сферу интересов итальянского «Милана».

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Источник: AP 2019

Как сообщает Sportmediaset, руководство клуба рассматривает Орье в качестве замены итальянцу Андреа Конти.

Сообщается, что главный тренер «Милана» Марко Джампаоло планирует укрепиться ивуарийским футболистом уже в январе 2020 года.

Отметим, что соглашение Орье с «Тоттенхэмом» рассчитано до конца июня 2022 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Орье поучаствовал в двух матчах, не отметившись результативными действиями.

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