«Милан» интересуется защитником «Тоттенхэма»

Источник: AP 2019

Как сообщает Sportmediaset, руководство клуба рассматривает Орье в качестве замены итальянцу Андреа Конти.

Сообщается, что главный тренер «Милана» Марко Джампаоло планирует укрепиться ивуарийским футболистом уже в январе 2020 года.

Отметим, что соглашение Орье с «Тоттенхэмом» рассчитано до конца июня 2022 года.