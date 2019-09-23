«Милан» интересуется защитником «Тоттенхэма»
Ивуарийский защитник «Тоттенхэма» Серж Орье попал в сферу интересов итальянского «Милана».
Ивуарийский защитник «Тоттенхэма» Серж Орье попал в сферу интересов итальянского «Милана».
Как сообщает Sportmediaset, руководство клуба рассматривает Орье в качестве замены итальянцу Андреа Конти.
Сообщается, что главный тренер «Милана» Марко Джампаоло планирует укрепиться ивуарийским футболистом уже в январе 2020 года.
Отметим, что соглашение Орье с «Тоттенхэмом» рассчитано до конца июня 2022 года.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Орье поучаствовал в двух матчах, не отметившись результативными действиями.