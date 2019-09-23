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12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» с Лэмпардом выдал худший старт сезона в домашних матчах за 31 год

Лондонский «Челси» неудачно выступает в домашних матчах на старте нынешнего сезона.

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Источник: Reuters

В первых четырёх встречах на стадионе «Стэмфорд Бридж» синие не сумели добыть ни одной победы, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения.

Как сообщает Yahoo Sports, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, возглавивший команду минувшим летом, стал первым наставником клуба с 1988 года, не сумевшим выиграть в первых четырёх домашних матчах.

Лэмпард начал тренерскую карьеру летом 2018 года и в свой первый сезон тренировал «Дерби Каунти». Большую часть карьеры игрока Фрэнк провёл в «Челси» и является лучшим бомбардиром в истории клуба.

После шести туров «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 8 очков. В следующем матче лондонцы встретятся с «Гримсби Таун» в рамках Кубка английской лиги.

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