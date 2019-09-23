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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Месси отчитал игроков «Барселоны» после поражения от «Гранады»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси остался крайне недоволен действиями партнёров по команде в матче пятого тура Примеры с «Гранадой», завершившегося победой соперника со счётом 2:0.

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Источник: AP 2019

После матча аргентинский форвард в раздевалке в грубой форме отчитал игроков «Барселоны», утверждает Cadena COPE.

Сам Месси вышел на поле в этом матче сразу после перерыва. Форвард только восстановился после травмы, первые игры сезона он был вынужден пропустить.

«Барселона» в пяти турах набрала лишь семь очков, каталонцы на старте сезона потерпели уже два поражения. «Барса» после пяти сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Атлетика» и мадридского «Реала» на четыре очка. В следующем туре «Барселона» будет принимать «Вильярреал».

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Гранада
2:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 521.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Nuevo Los Carmenes
Главные тренеры
Диего МартинесЭрнесто Вальверде
Голы
Рамон Азиз2′
Альваро Сифуэнтес Вадильо66′
Составы команд
1Руй Силва
1Марк-Андре тер Штеген
16Виктор Диас
2Нелсон Семеду
15Карлос Нева
3Жерар Пике
45+4′
6Херман Санчес
15Клеман Лангле
22Домингуш Дуарте
21Френки де Йонг
19Анхель Санчес Монторо
20Сержи Роберто
12Рамон Азиз
9Луис Суарес
21′
10Антонио Пуэртас
17Антуан Гризманн
21Янхель Эррера
49′83′
24Хуниор Фирпо
45′
4Максим Гоналон
31Ансу Фати
9Роберто Сольдадо
48′58′
4Иван Ракитич
62′
24Карлос Фернандес
87′
22Артуро Видаль
23Дарвин Мачис
62′
27Карлес Перес
45′
7Альваро Сифуэнтес Вадильо
10Лионель Месси
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)8
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
22Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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