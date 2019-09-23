Источник: Месси отчитал игроков «Барселоны» после поражения от «Гранады»

Сам Месси вышел на поле в этом матче сразу после перерыва. Форвард только восстановился после травмы, первые игры сезона он был вынужден пропустить.

«Барселона» в пяти турах набрала лишь семь очков, каталонцы на старте сезона потерпели уже два поражения. «Барса» после пяти сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Атлетика» и мадридского «Реала» на четыре очка. В следующем туре «Барселона» будет принимать «Вильярреал».