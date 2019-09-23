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16:18 (мск), источник: Sport24

Неймара забросали мусором, пока он подавал угловой. В ответ он снова забил победный в концовке

Старт нового сезона — кошмар для Неймара. В прошлом матче ему устроили обструкцию собственные болельщики, освистав его при объявлении составов и вывесив баннеры, на которых призывали его убраться из Парижа и сравнивали его с проституткой. В ответ на это Ней забил победный гол против «Анже».

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А после матча сказал, что он и правда хотел уйти, но теперь ему не остается ничего, кроме как выкладываться за «ПСЖ». Матч с «Реалом» Неймар пропускал, но болельщики все равно исписали площадь рядом со стадионом с однозначными посланиями бразильцу. Но не любят Нея не только в Париже. В выездном матче с «Лионом» его снова освистали — уже чужие болельщики.

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Летели бумажки и пластиковые стаканчики. В итоге Неймар все же подал угловой, но из-за выстроенной стюардами стенки.

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В ответ Неймар забил снова. И снова победный на последних минутах.

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И побежал праздновать к угловому флажку, у которого подвергся обстрелу. Томас Тухель пытается снизить давление на бразильца, напоминая о его важности."Неймар на сто процентов с нами. Он на сто процентов в команде, смеется, шутит, на него можно положиться.

Он с нами, со своими одноклубниками, абсолютно нормальная ситуация, — уверен немец. — Это всего лишь его вторая или третья игра за четыре месяца. Так что он может действовать лучше и будет это делать, потому что наберет физическую форму. Он всегда думает о том, чтобы идти вперед, атаковать. Нам нужен такой игрок в важных матчах, чтобы мог обыгрывать один в один.

Неймар старается доказать, что он все еще мотивирован и готов приносить пользу. Другое дело, что сейчас его репутация ниже плинтуса не только в Париже, но и во всей Франции.

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Лион
0:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 622.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres), 54583 зрителя
Главные тренеры
СилвиньюТомас Тухель
Голы
Неймар87′
Составы команд
1Антони Лопеш
1Кейлор Навас
3Йоахим Андерсен
2Тиагу Силва
5Джейсон Денайер
5Маркиньюс
14Лео Дюбуа
12Тома Менье
28Юссуф Коне
75′
22Абду Диалло
33′
8Уссем Ауар
27Идрисса Гей
9Мусса Дембеле
11Анхель Ди Мария
11Мемфис Депай
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
6Антониу Марселу
73′
14Хуан Бернат
73′
23Кенни Тете
3Преснель Кимпембе
12Тиагу Мендес
88′
21Андер Агуэра Эррера
72′
10Бертран Траоре
6Марко Верратти
17Джефф Рейне-Аделаида
72′
10Неймар
90′
29Люка Тузар
20Левен Кюрзава
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)21
0Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые11
8Фолы6
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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