Неймара забросали мусором, пока он подавал угловой. В ответ он снова забил победный в концовке

А после матча сказал, что он и правда хотел уйти, но теперь ему не остается ничего, кроме как выкладываться за «ПСЖ». Матч с «Реалом» Неймар пропускал, но болельщики все равно исписали площадь рядом со стадионом с однозначными посланиями бразильцу. Но не любят Нея не только в Париже. В выездном матче с «Лионом» его снова освистали — уже чужие болельщики.

Летели бумажки и пластиковые стаканчики. В итоге Неймар все же подал угловой, но из-за выстроенной стюардами стенки.

В ответ Неймар забил снова. И снова победный на последних минутах.

И побежал праздновать к угловому флажку, у которого подвергся обстрелу. Томас Тухель пытается снизить давление на бразильца, напоминая о его важности."Неймар на сто процентов с нами. Он на сто процентов в команде, смеется, шутит, на него можно положиться.

Он с нами, со своими одноклубниками, абсолютно нормальная ситуация, — уверен немец. — Это всего лишь его вторая или третья игра за четыре месяца. Так что он может действовать лучше и будет это делать, потому что наберет физическую форму. Он всегда думает о том, чтобы идти вперед, атаковать. Нам нужен такой игрок в важных матчах, чтобы мог обыгрывать один в один.