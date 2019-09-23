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15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Погба испугался болельщиков и купил пса-охранника. У него паранойя?

Домашний любимец обошёлся Полю в 15 тысяч фунтов.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба серьёзно беспокоится о своей безопасности. Футболист на днях приобрел сторожевого ротвейлера от специализированной фирмы Chaperone K9. Пёс обошёлся французу в 15 тысяч фунтов стерлингов.

Компания пользуется большой популярностью у игроков английской премьер-лиги. Футболисты «Манчестер Юнайтед» ранее тоже обращались к её услугам — собак покупали нападающий Маркус Рашфорд и защитник Фил Джонс.

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Что стало причиной?

Минувшим летом Погба хотел покинуть Манчестер. Основным вариантом продолжения карьеры был «Реал». Трансфер осуществить не удалось, а вот отношение болельщиков к футболисту сильно ухудшилось. Масла в огонь подлило неудачное начало нового сезона.

Гнев фанатов достиг своего пика после матча второго тура чемпионата против «Вулверхэмптона» (1:1). Погба в той встрече не забил пенальти, после чего на него начали сыпаться оскорбления и угрозы в социальных сетях. А несколько дней спустя фанаты приехали к тренировочной базе и на табличке возле неё краской написали «PogbaOut».

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В марте текущего года возле дома Погба зарезали 17-летнего парня по имени Юсеф Макки. Совокупность событий в жизни французского футболиста заставила его серьёзнее отнестись к собственной безопасности.

Chaperone K9

Компания, в которой Погба приобрёл себе сторожевого пса, занимается защитой животных, а также их дрессировкой. Большая часть собак здесь — немецкие и бельгийские овчарки, питбули, ротвейлеры. Каждый пёс проходит строгую программу обучения в течение 12 месяцев.

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На сайте фирмы сказано, что их собаки могут распознать и справиться с рядом различных угроз, включая вторжение в дом, нападение на человека и его семью, а также грабёж. Получив команду, они начинают действовать без контакта, пытаясь отразить нападение простым лаем.

Также их учат располагаться между вами и нападающими, если злоумышленников несколько. Если опасность не ликвидирована, то пёс следует команде кусать и удерживать нападавшего, пока вы не скажете собаке отпустить его. Эти собаки могут справиться со злоумышленниками с оружием, нацеливаясь на руку, в которой находится пистолет или нож. Как только проблема устраняется, питомец возвращается к своему обычному состоянию.

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