Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Брешией»

Форвард не попал в заявку на матч. Ранее главный тренер туринцев Маурицио Сарри сообщил, что у Роналду небольшое напряжение мышц бедра.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт португальца с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.