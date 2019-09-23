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21:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» рассматривает кандидатуру Спаллетти

«Милан» проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти, утверждает Goal со ссылкой на Tuttosport.

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Источник: AFP 2019

По данным источника, руководство миланского клуба недовольно работой нынешнего главного тренера Марко Джампаоло, но пока не планирует его увольнять в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Тем не менее «Милан» рассматривает вариант с приглашением 60-летнего Спаллетти, который по итогам прошлого сезона был отстранён от должности наставника миланского «Интера». При этом у него все ещё действует контракт с клубом. Соглашение заключено до лета 2021 года. Зарплата тренера составляет € 4,5 млн в год.

«Милан», набрав шесть очков, занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

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