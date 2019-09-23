«Милан» рассматривает кандидатуру Спаллетти

По данным источника, руководство миланского клуба недовольно работой нынешнего главного тренера Марко Джампаоло, но пока не планирует его увольнять в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Тем не менее «Милан» рассматривает вариант с приглашением 60-летнего Спаллетти, который по итогам прошлого сезона был отстранён от должности наставника миланского «Интера». При этом у него все ещё действует контракт с клубом. Соглашение заключено до лета 2021 года. Зарплата тренера составляет € 4,5 млн в год.