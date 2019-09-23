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21:49 (мск), источник: Газета.Ру

Моуринью высказался о возможном возвращении в «Реал»

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал возможное возвращение в мадридский «Реал».

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Моуринью прибыл на церемонию вручения наград лучшим игрокам года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я в полном порядке, мне нравится возвращаться в Милан. Возвращение в “Реал”? Моя единственная скамейка — дома», — цитирует Моуринью Sky Sport Italia.

Португалец возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством «королевский клуб» стал чемпионом Испании, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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