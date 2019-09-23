Моуринью высказался о возможном возвращении в «Реал»

«Я в полном порядке, мне нравится возвращаться в Милан. Возвращение в “Реал”? Моя единственная скамейка — дома», — цитирует Моуринью Sky Sport Italia .

Португалец возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством «королевский клуб» стал чемпионом Испании, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.