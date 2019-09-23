Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

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На награду также претендовал португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Месси 32 года, в прошлом сезоне он с «Барселоной» стал чемпионом Испании, забил за команду 36 голов в чемпионате, завоевав «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы.

«Барселона» дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Ливерпулю» (3:0, 0:4), Месси стал лучшим бомбардиром турнира с 12 голами в 10 матчах. Вместе со сборной Аргентины он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года.

Премия ФИФА лучшему игроку года вручается с 1991 года, в нынешнем формате (по итогам сезона) — с 2016 года, в период с 2010 по 2015 год ФИФА вручала награды вместе с французским журналом France Football. Месси был удостоен премии в шестой раз. В прошлом году ее получил хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич, в 2016 и 2017 годах — Роналду.

Лучший игрок года определялся путем голосования журналистов, тренеров и капитанов национальных сборных. Станислав Черчесов лучшим выбрал Роналду, Артем Дзюба — ван Дейка.

Другие номинации

В номинации «Лучший голкипер года» победу одержал бразилец Алиссон, который представляет английский «Ливерпуль». В августе Алиссон был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл этот турнир, а также занял второе место в чемпионате Англии.