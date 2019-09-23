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23 сентября, источник: ТАСС

Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

ТАСС, 23 сентября. Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград ФИФА прошла в Милане.

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На награду также претендовал португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Месси 32 года, в прошлом сезоне он с «Барселоной» стал чемпионом Испании, забил за команду 36 голов в чемпионате, завоевав «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы.

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«Барселона» дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Ливерпулю» (3:0, 0:4), Месси стал лучшим бомбардиром турнира с 12 голами в 10 матчах. Вместе со сборной Аргентины он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года.

Премия ФИФА лучшему игроку года вручается с 1991 года, в нынешнем формате (по итогам сезона) — с 2016 года, в период с 2010 по 2015 год ФИФА вручала награды вместе с французским журналом France Football. Месси был удостоен премии в шестой раз. В прошлом году ее получил хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич, в 2016 и 2017 годах — Роналду.

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Лучший игрок года определялся путем голосования журналистов, тренеров и капитанов национальных сборных. Станислав Черчесов лучшим выбрал Роналду, Артем Дзюба — ван Дейка.

Другие номинации

В номинации «Лучший голкипер года» победу одержал бразилец Алиссон, который представляет английский «Ливерпуль». В августе Алиссон был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл этот турнир, а также занял второе место в чемпионате Англии.

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В состав символической сборной сезона по версии ФИФА вошли Алиссон («Ливерпуль»), защитники Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), ван Дейк («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Эден Азар («Челси"/ «Реал»), Роналду («Ювентус»), Модрич («Реал»), Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Месси («Барселона»).

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