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00:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Выбрал Клоппа и Роналду

В понедельник ФИФА объявила имена лучших футболиста и тренера сезона-2018/19. Ими стали Лионель Месси и Юрген Клопп. Одним из тех, кто определял победителей стал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который специально для «СЭ» объяснил свой выбор.

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Источник: Спорт-Экспресс

Награды ФИФА лучшему футболисту и тренеру вручаются четвертый год подряд (до этого был «Золотой мяч» совместный с France Football). Лауреатов в статусном опросе определяют главные тренеры и капитаны национальных команд, а также журналисты и болельщики.

— Ван Дейк провел хороший сезон, выиграл Лигу чемпионов, был очень заметен в этом турнире и великолепно выглядел в финале, — сказал Черчесов. — У Месси тоже получился отличный сезон, он, как всегда, много забивал. Но Роналду, при значимых личных показателях, еще и титулы брал — например, Лигу наций со сборной Португалии и серию А с «Ювентусом». Это и сыграло определяющую роль в моем выборе.

Источник: Спорт-Экспресс

— Гальярдо поставил на третье место среди тренеров, потому что Кубок Либертадорес — интересный и сложный турнир со своей спецификой, — продолжил Черчесов. — Был запоминающийся финал, который «Ривер Плейт» выиграл в ярком стиле. Что касается соперничества Клопп vs Гвардьола, то здесь перевесила победа в Лиге чемпионов. Хотя оба тренера ставят своим командам зрелищный футбол — пусть каждый по-своему — для меня важен результат. Поэтому отдал предпочтение Клоппу. Он и в Европе выиграл, и в чемпионате Англии боролся за золотые медали до последнего тура.

Источник: Спорт-Экспресс
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