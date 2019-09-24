Месси — игрок года по версии ФИФА. А как же Ван Дейк?!
В Милане раздали награды лучшим игрокам мира.
В Милане раздали награды лучшим игрокам мира.
Вечером понедельника звезды мирового футбола, женского и мужского, съехались в миланский театр «Ла Скала», чтобы послушать оперу, посмотреть балет и получить от ФИФА награды лучшим из лучших.
Премию имени Ференца Пушкаша — награду за самый красивый гол в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019-го — получил полузащитник «Ференцвароша» Даниэль Жори. Лучшим был признан гол венгра в ворота «Дебрецена» 16 февраля 2019 года. В борьбе за награду Жори обошел Лионеля Месси и Хуана Кинтеро из «Ривер Плейт».
За Месси даже
Конечно же, коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп. В минувшем сезоне его команда выиграла Лигу чемпионов и заняла второе место в чемпионате Англии.
На премию также претендовали Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма», а в расширенный список попали главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади, тренер сборнойц Франции Дидье Дешам, тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, тренер сборной Перу Рикардо Гарека, тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, наставник «Аякса» Эрик Тен Хаг и работающий со сборной Бразилии Тите.
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов вместе с «Ливерпулем», а также занял второе место в чемпионате Англии.
В борьбе за награду Алиссон обошел своего соотечественника Эдерсона из «Манчестер Сити» и немца
Вот тут, кажется,
В прошлом сезоне Месси принял участие в 50 матчах «Барселоны», забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. А «Барселона» выиграла чемпионат Испании.
Про достижения «Ливерпуля» мы написали выше.
Выбор кажется спорным, учитывая, что сделали ливерпульцы в Лиге чемпионов (да и в чемпионате Англии) и не лучшую форму «Барсы» прямо сейчас.
Но, конечно, Месси есть Месси.
Награда лучшему игроку по версии ФИФА вручается с 2016 года. В прошлом году лучшим был признан полузащитник «Реала» Лука Модрич, а до этого два года подряд награда доставалась Роналду.
Алиссон («Ливерпуль») — Марсело («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус») — Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Эден Азар («Челси» / «Реал»), Лука Модрич («Реал») — Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
В апреле «Лидс» под руководством Бьелсы встречался с «Астон Виллой». Во втором тайме матча «Лидс» забил гол, однако в этот момент игрок «Астон Виллы» лежал на газоне с травмой. После этого Бьелса приказал своим игрокам не сопротивляться, чтобы соперник смог забить ответный гол, что в итоге и произошло.
Матч закончился вничью, и «Лидс»
Сам Бьелса на церемонию ФИФА не приехал, приз забирали его помощники, зачитавшие письмо от аргентинца.
Эту премию получила болельщица «Палмейраса» Сильвия Греко — мама слепого мальчика с легкой формой аутизма по имени Николс.
По словам Сильвии, ее любовь к «Палмейрасу» помогает ей ухаживать за сыном и справляться с бытовыми невзгодами. Сильвия и Николас также вместе ходят на игры, где мама наговаривает сыну все детали, внешность каждого игрока и все события, происходящие на поле.
Вторым претендентом на награду был Джусто Санчес, фанат уругвайского клуба «Рампла Хуниорс», который стал преданным болельщиком новой для себя команды после гибели сына, Николаса, в ДТП. Теперь Джусто посещает все матчи «Рампла», хотя ранее болел за их ярых конкурентов, клуб «Серро». Джусто на каждом матче вывешивает на трибунах флаг со словами: «Нико, навсегда с нами».
Еще одним претендентом на приз лучшим болельщикам стали фанаты сборной Голландии, которые рьяно поддерживали команду своей страны на женском чемпионате мира — 2019. Сборная Голландии на ЧМ проиграла в финале команде США, но произвела впечатление массовой любовью к национальной команде.
Большая часть церемонии была посвящена женскому футболу, который стал особенно популярен после проходившего этим летом чемпионата мира (финал США — Голландия — 2:0).
Лучший вратарь — кипер сборной Голландии и лондонского «Арсенала» Сари ван Венендал.
Главный тренер сборной США Джилл Эллис признана лучшим тренером.
Ну, а лучшим игроком стала американка Меган Рапино.
На премию также претендовали соотечественница Рапино Алекс Морган и Люси Бронз из сборной Англии.
Рапино вместе со сборной США этим летом выиграла чемпионат мира и была признана лучшим игроком турнира. Она забила 6 голов в 5 матчах, после чего ответила отказом на приглашение президента страны Дональда Трампа в Белый дом. На этот раз она также произнесла пронзительную речь в поддержку всех, кто страдает от разных форм дискриминации.