Месси — игрок года по версии ФИФА. А как же Ван Дейк?!

Источник: AFP 2019

Вечером понедельника звезды мирового футбола, женского и мужского, съехались в миланский театр «Ла Скала», чтобы послушать оперу, посмотреть балет и получить от ФИФА награды лучшим из лучших.

Лучший гол

Премию имени Ференца Пушкаша — награду за самый красивый гол в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019-го — получил полузащитник «Ференцвароша» Даниэль Жори. Лучшим был признан гол венгра в ворота «Дебрецена» 16 февраля 2019 года. В борьбе за награду Жори обошел Лионеля Месси и Хуана Кинтеро из «Ривер Плейт».

За Месси даже как-то обидно: он в третий раз попал в тройку, но пока так ни разу награду и не получил.

Лучший тренер

Конечно же, коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп. В минувшем сезоне его команда выиграла Лигу чемпионов и заняла второе место в чемпионате Англии.

На премию также претендовали Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма», а в расширенный список попали главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади, тренер сборнойц Франции Дидье Дешам, тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, тренер сборной Перу Рикардо Гарека, тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, наставник «Аякса» Эрик Тен Хаг и работающий со сборной Бразилии Тите.

Лучший вратарь

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов вместе с «Ливерпулем», а также занял второе место в чемпионате Англии.

В борьбе за награду Алиссон обошел своего соотечественника Эдерсона из «Манчестер Сити» и немца Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».

Лучший игрок

Вот тут, кажется, что-то пошло не так. ФИФА назвал лучшим Лео Месси, и к этому, кажется, не был готов даже режиссер трансляции, зафиксировавший внимание на Вирджиле ван Дейке.

В прошлом сезоне Месси принял участие в 50 матчах «Барселоны», забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. А «Барселона» выиграла чемпионат Испании.

Про достижения «Ливерпуля» мы написали выше.

Выбор кажется спорным, учитывая, что сделали ливерпульцы в Лиге чемпионов (да и в чемпионате Англии) и не лучшую форму «Барсы» прямо сейчас.

Но, конечно, Месси есть Месси.

Интересный момент: в голосовании принимали участие тренеры и капитаны национальных команд. Черчесов отдал 5 баллов Роналду, 3 — Месси, 1 — ван Дейку. Дзюба отдал 5 баллов ван Дейку, 3 — Роналду, 1 — Месси.

Награда лучшему игроку по версии ФИФА вручается с 2016 года. В прошлом году лучшим был признан полузащитник «Реала» Лука Модрич, а до этого два года подряд награда доставалась Роналду.

Сборная года

Алиссон («Ливерпуль») — Марсело («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус») — Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Эден Азар («Челси» / «Реал»), Лука Модрич («Реал») — Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

При за честную игру

В апреле «Лидс» под руководством Бьелсы встречался с «Астон Виллой». Во втором тайме матча «Лидс» забил гол, однако в этот момент игрок «Астон Виллы» лежал на газоне с травмой. После этого Бьелса приказал своим игрокам не сопротивляться, чтобы соперник смог забить ответный гол, что в итоге и произошло.

Матч закончился вничью, и «Лидс» из-за этого потерял шансы на второе место в таблице, которое гарантирует участие команды в следующем сезоне АПЛ. Через плей-офф белые повыситься в классе тоже не смогли.

Сам Бьелса на церемонию ФИФА не приехал, приз забирали его помощники, зачитавшие письмо от аргентинца.

Лучшая болельщица

Эту премию получила болельщица «Палмейраса» Сильвия Греко — мама слепого мальчика с легкой формой аутизма по имени Николс.

По словам Сильвии, ее любовь к «Палмейрасу» помогает ей ухаживать за сыном и справляться с бытовыми невзгодами. Сильвия и Николас также вместе ходят на игры, где мама наговаривает сыну все детали, внешность каждого игрока и все события, происходящие на поле.

Источник: fifa.com

Вторым претендентом на награду был Джусто Санчес, фанат уругвайского клуба «Рампла Хуниорс», который стал преданным болельщиком новой для себя команды после гибели сына, Николаса, в ДТП. Теперь Джусто посещает все матчи «Рампла», хотя ранее болел за их ярых конкурентов, клуб «Серро». Джусто на каждом матче вывешивает на трибунах флаг со словами: «Нико, навсегда с нами».

Еще одним претендентом на приз лучшим болельщикам стали фанаты сборной Голландии, которые рьяно поддерживали команду своей страны на женском чемпионате мира — 2019. Сборная Голландии на ЧМ проиграла в финале команде США, но произвела впечатление массовой любовью к национальной команде.

Что там в женском футболе?

Большая часть церемонии была посвящена женскому футболу, который стал особенно популярен после проходившего этим летом чемпионата мира (финал США — Голландия — 2:0).

Лучший вратарь — кипер сборной Голландии и лондонского «Арсенала» Сари ван Венендал.

Главный тренер сборной США Джилл Эллис признана лучшим тренером.

Ну, а лучшим игроком стала американка Меган Рапино.

На премию также претендовали соотечественница Рапино Алекс Морган и Люси Бронз из сборной Англии.