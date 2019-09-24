«Фамаликан» обыграл «Спортинг» и вернул лидерство в чемпионате Португалии

Встреча, прошедшая в понедельник в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голом отметился Рубен Ламейраш (55-я минута), у «Спортинга» отличился Лусиано Вьетто (25). Победу «Фамаликану» на 88-й минуте принес автогол защитника хозяев Себастьяна Коатеса.