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09:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фамаликан» обыграл «Спортинг» и вернул лидерство в чемпионате Португалии

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Фамаликан» одержал волевую победу над лиссабонским «Спортингом» в гостевом матче шестого тура чемпионата Португалии по футболу.

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Встреча, прошедшая в понедельник в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голом отметился Рубен Ламейраш (55-я минута), у «Спортинга» отличился Лусиано Вьетто (25). Победу «Фамаликану» на 88-й минуте принес автогол защитника хозяев Себастьяна Коатеса.

«Фамаликан» с 16 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, опережая «Бенфику» и «Порту» на один балл. «Спортинг» располагается на седьмой строчке (8).

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