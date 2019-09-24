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09:37 (мск), источник: Sport24

«Барселона» назвала 17 причин, по которым Месси стал лучшим футболистом года

«Барселона» опубликовала на своем официальном сайте 17 причин, по которым нападающий каталонской команды и сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим футболистом года.

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Источник: Reuters

Соответствующую награду Лео получил накануне в Милане на церемонии награждения ФИФА.

1. Победа в чемпионате и Суперкубке Испании.
2. Лучший бомбардир чемпионата Испании.
3. Обладатель «Золотой бутсы».
4. Лучший бомбардир Лиги чемпионов.
5. Забил 600-й гол в составе «Барселоны» — рекорд клуба.
6. Забил наибольшее количество голов (6) прямыми ударами со штрафных среди всех игроков топ-5 лиг Европы.
7. Забил 400-й гол в чемпионате Испании — рекорд турнира.
8. Преодолел отметку в 50 голов за сезон — в 6-й раз в карьере.
9. Установил рекорд по количеству побед в чемпионате Испании. Предыдущий принадлежал экс-вратарю «Реала» Икеру Касильясу — 334 победы.
10. Установил рекорд по количеству побед в составе «Барселоны», превзойдя достижение Хави (477).
11. Установил рекорд по количеству выигранных сезонов чемпионата Испании в составе «Барселоны» — 10.
12. Стал лучшим ассистентом чемпионата Испании по итогам прошлого сезона — 13 голевых передач.
13. Завоевал бронзовую медаль Кубка Америки в составе сборной Аргентины.
14. В 11-м сезоне подряд преодолел отметку в 20 голов в чемпионате Испании. Ранее подобное не удавалось никому.
15. Преодолел отметку в 50 голов в Кубке Испании. Второй показатель за всю историю турнира.
16. Достиг отметки в 50 хет-триков за карьеру.
17. Стал первым футболистом, забившим в шести финалах Кубка Испании.

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