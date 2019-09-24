«Барселона» назвала 17 причин, по которым Месси стал лучшим футболистом года

1. Победа в чемпионате и Суперкубке Испании.

2. Лучший бомбардир чемпионата Испании.

3. Обладатель «Золотой бутсы».

4. Лучший бомбардир Лиги чемпионов.

5. Забил 600-й гол в составе «Барселоны» — рекорд клуба.

6. Забил наибольшее количество голов (6) прямыми ударами со штрафных среди всех игроков топ-5 лиг Европы.

7. Забил 400-й гол в чемпионате Испании — рекорд турнира.

8. Преодолел отметку в 50 голов за сезон — в 6-й раз в карьере.

9. Установил рекорд по количеству побед в чемпионате Испании. Предыдущий принадлежал экс-вратарю «Реала» Икеру Касильясу — 334 победы.

10. Установил рекорд по количеству побед в составе «Барселоны», превзойдя достижение Хави (477).

11. Установил рекорд по количеству выигранных сезонов чемпионата Испании в составе «Барселоны» — 10.

12. Стал лучшим ассистентом чемпионата Испании по итогам прошлого сезона — 13 голевых передач.

13. Завоевал бронзовую медаль Кубка Америки в составе сборной Аргентины.

14. В 11-м сезоне подряд преодолел отметку в 20 голов в чемпионате Испании. Ранее подобное не удавалось никому.

15. Преодолел отметку в 50 голов в Кубке Испании. Второй показатель за всю историю турнира.

16. Достиг отметки в 50 хет-триков за карьеру.

17. Стал первым футболистом, забившим в шести финалах Кубка Испании.