Марадона с «Химнасия и Эсгрима» потерпел второе поражение кряду
«Химнасия и Эсгрима», которую возглавил бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона, проиграла «Тальерес Кордоба» в 7-м туре чемпионата Аргентины (1:2).
«Химнасия и Эсгрима», которую возглавил бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона, проиграла «Тальерес Кордоба» в 7-м туре чемпионата Аргентины (1:2).
Это второе подряд поражение под руководством 58-летнего аргентинца.
Всего же неудачная серия команды насчитывает уже 10 игр во всех турнирах. «Химнасия и Эсгрима» не выигрывала с начала мая.