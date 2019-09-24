Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Марсель
Футбол. Зарубежный
20:00
Вальядолид
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Брешиа
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23.09
Вольфсбург
Хоффенхайм
11
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
8Испания — чемпион мира по баскетболу
09:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Марадона с «Химнасия и Эсгрима» потерпел второе поражение кряду

«Химнасия и Эсгрима», которую возглавил бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона, проиграла «Тальерес Кордоба» в 7-м туре чемпионата Аргентины (1:2).

Наверх
Источник: Reuters

Это второе подряд поражение под руководством 58-летнего аргентинца.

Всего же неудачная серия команды насчитывает уже 10 игр во всех турнирах. «Химнасия и Эсгрима» не выигрывала с начала мая.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Лионель Месси — футболист года по версии ФИФА
AP: УЕФА задумался над изменением формата проведения Лиги наций
Российские волейболисты проиграли в 1/4 финала чемпионата Европы
Черчесов рассказал, за кого голосовал при выборе игрока года
«Здравствуй, муж»: Павел Мамаев дал интервью супруге
«Барселона» назвала 17 причин, по которым Месси стал лучшим
ЦСКА по буллитам обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь