Роналду не включил Месси в тройку лучших при выборе игрока года ФИФА

Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре «Ла Скала». Приз лучшему игроку года получил Месси (46 баллов), вторым стал защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (38), Роналду (36) — третьим. Тройка финалистов была объявлена в начале сентября.
На первое место Роналду поставил голландского защитника Маттейса де Лигта, который летом перешел из амстердамского «Аякса» в «Ювентус», на второе — его соотечественника хавбека Френки де Йонга, с нового сезона выступающего за «Барселону», на третье — форварда сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Месси вниманием Роналду не обошел, поставив его на второе место между игроком «Ливерпуля» Садио Мане и де Йонгом.
Роналду не присутствовал на церемонии вручения наград и оставил сообщение в Instagram. «Все большое начиналось с малого. Вы не можете сделать все, но делайте все, чтобы ваши мечты сбылись. Помните, что после ночи всегда наступает рассвет», — написал португалец.