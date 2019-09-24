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10:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду не включил Месси в тройку лучших при выборе игрока года ФИФА

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не включил форварда испанской «Барселоны» Лионеля Месси в тройку лучших при голосовании за обладателя приза игроку года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2019

Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре «Ла Скала». Приз лучшему игроку года получил Месси (46 баллов), вторым стал защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (38), Роналду (36) — третьим. Тройка финалистов была объявлена в начале сентября.

На первое место Роналду поставил голландского защитника Маттейса де Лигта, который летом перешел из амстердамского «Аякса» в «Ювентус», на второе — его соотечественника хавбека Френки де Йонга, с нового сезона выступающего за «Барселону», на третье — форварда сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Месси вниманием Роналду не обошел, поставив его на второе место между игроком «Ливерпуля» Садио Мане и де Йонгом.

Роналду не присутствовал на церемонии вручения наград и оставил сообщение в Instagram. «Все большое начиналось с малого. Вы не можете сделать все, но делайте все, чтобы ваши мечты сбылись. Помните, что после ночи всегда наступает рассвет», — написал португалец.

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