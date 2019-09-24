Роналду не включил Месси в тройку лучших при выборе игрока года ФИФА

Источник: AP 2019

Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре «Ла Скала». Приз лучшему игроку года получил Месси (46 баллов), вторым стал защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (38), Роналду (36) — третьим. Тройка финалистов была объявлена в начале сентября.

На первое место Роналду поставил голландского защитника Маттейса де Лигта, который летом перешел из амстердамского «Аякса» в «Ювентус», на второе — его соотечественника хавбека Френки де Йонга, с нового сезона выступающего за «Барселону», на третье — форварда сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Месси вниманием Роналду не обошел, поставив его на второе место между игроком «Ливерпуля» Садио Мане и де Йонгом.