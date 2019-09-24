«Реал» следит за прогрессом Стерлинга
Мадридский «Реал» следит за игрой вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает Mundo Deportivo.
Мадридский «Реал» следит за игрой вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает Mundo Deportivo.
В текущем сезоне 24-летний англичанин забил 7 мячей в 8 матчах за клуб и сборную Англии.
В своей карьере Рахим также выступал за «Ливерпуль». В национальную сборную приглашается с 2012 года. Всего Стерлинг провёл 320 матчей, в которых забил 95 голов. Он является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Также в 2019 году был признан лучшим футболистом по версии Ассоциации футбольных журналистов.
Ранее легенда «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что Стерлинг может стать лучшим футболистом в мире после эры Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Реал» в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице Примеры, уступая «Атлетику» по дополнительным показателям.