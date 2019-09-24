«Реал» следит за прогрессом Стерлинга

В своей карьере Рахим также выступал за «Ливерпуль». В национальную сборную приглашается с 2012 года. Всего Стерлинг провёл 320 матчей, в которых забил 95 голов. Он является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Также в 2019 году был признан лучшим футболистом по версии Ассоциации футбольных журналистов.