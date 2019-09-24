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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» следит за прогрессом Стерлинга

Мадридский «Реал» следит за игрой вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2019

В текущем сезоне 24-летний англичанин забил 7 мячей в 8 матчах за клуб и сборную Англии.

В своей карьере Рахим также выступал за «Ливерпуль». В национальную сборную приглашается с 2012 года. Всего Стерлинг провёл 320 матчей, в которых забил 95 голов. Он является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Также в 2019 году был признан лучшим футболистом по версии Ассоциации футбольных журналистов.

Ранее легенда «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что Стерлинг может стать лучшим футболистом в мире после эры Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Реал» в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице Примеры, уступая «Атлетику» по дополнительным показателям.

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