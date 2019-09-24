СМИ: Неймар остался в «ПСЖ» после уговоров Мбаппе и Верратти
Нападающий «ПСЖ» Неймар минувшим летом мог покинуть французский клуб.
Нападающий «ПСЖ» Неймар минувшим летом мог покинуть французский клуб.
К 27-летнему бразильцу активный интерес проявляли «Барселона» и «Реал», которые все лето вели переговоры о возможном трансфере с французской стороной.
Однако Неймар решил остаться в «ПСЖ» после уговоров со стороны одноклубников. Наибольшее усердие в частых беседах проявляли полузащитник Марко Верратти и нападающий Кильян Мбаппе, утверждает Le Parisien.
Неймар пропустил старт сезона
Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр.