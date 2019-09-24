Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Марсель
Футбол. Зарубежный
20:00
Вальядолид
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Брешиа
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
8Испания — чемпион мира по баскетболу
13:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Неймар остался в «ПСЖ» после уговоров Мбаппе и Верратти

Нападающий «ПСЖ» Неймар минувшим летом мог покинуть французский клуб.

Наверх
Источник: Reuters

К 27-летнему бразильцу активный интерес проявляли «Барселона» и «Реал», которые все лето вели переговоры о возможном трансфере с французской стороной.

Однако Неймар решил остаться в «ПСЖ» после уговоров со стороны одноклубников. Наибольшее усердие в частых беседах проявляли полузащитник Марко Верратти и нападающий Кильян Мбаппе, утверждает Le Parisien.

Неймар пропустил старт сезона из-за травмы, но в двух последних матчах «ПСЖ» забил два победных гола.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр.

Читайте также
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Лионель Месси — футболист года по версии ФИФА
Молодой русский форвард восхитил хоккейную Канаду (видео)
Травма не сломала русского нападающего. Он снова забивает в НХЛ
ВФЛА не восстановят до Олимпиады. Кошмар продолжается
РУСАДА открестилось от обвинений WADA
Сборная России играет на Кубке мира по регби (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь