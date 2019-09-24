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13:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси игрок года? Почему премия ФИФА — профанация

Корреспондент «СЭ» об итогах голосования за лучшего игрока года по версии ФИФА.

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Источник: AFP 2019

Андрей Кузичев

Знаменитый миланский театр «Ла Скала» видел множество грандиозных представлений, и торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА держала марку. Зал разразился овацией, когда приз «Честной игры» достался наставнику «Лидс» Марсело Бьельсе. Уникальному для нашего времени человеку, который попросил своих футболистов специально пропустить гол после поправшего принципы fair play взятия ворот «Астон Виллы». Та ничья стоила команде Бьельсы прямой путевки в премьер-лигу, но тренеру аплодировал весь мир.

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Собравшиеся в «Ла Скале» не могли сдержать слезы от истории Силвиа Грекко. Болельщицы «Палмейраса», которая привела на стадион своего незрячего сына и пересказывала ему ход игры. Как настоящая звезда держала зал своей речью лучшая футболистка планеты Меган Рапино, успевшая за несколько минут затронуть массу проблем мирового масштаба.

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А чуть ранее президент ФИФА Джанни Инфантино объявил имя лучшего футболиста года, и возникло ощущение, что грандиозный вечер превратился в фарс. Зал, казалось, застыл на пару мгновений, пытаясь осознать услышанное, и только потом раздались аплодисменты Лионелю Месси. Великому и даже величайшему мастеру. Возможно, лучшему игроку за всю историю футбола, но не лучшему здесь и сейчас.

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Вы помните два главных для короля Лео турнира года? Испанию, где «Барселона» доминировала, выносим за скобки. Там «Реал» хромал на обе ноги, а «Атлетико» так и не смог реализовать собственные амбиции. В майском же полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» втоптал каталонцев в газон «Энфилда» и ответил на 0:3 на «Камп Ноу» четырьмя убийственными ударами.

Спустя два месяца уже на Кубке Америки Аргентина ожидаемо осталась без трофея, а Месси в более чем спорной ситуации удалили в матче за третье место. Взбешенный Лео не явился на церемонию награждения, после чего обвинил чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции и связал красную карточку с критикой, которой он подверг судей после полуфинального поражения от Бразилии (0:2).

У не приехавшего в Милан Криштиану Роналду тоже было свое Ватерлоо в чемпионской лиге, хотя он выиграл со сборной Лигу наций. Наверное, на многое мог претендовать Салах, блестяще игравший в чемпионате Англии и в главном еврокубке, но все испортило позорное выступление Египта на домашнем Кубке Африке. Получается, Мо оценивали по высшей мерке, а два провала команд Месси ушли в тень за счет былых заслуг?

С каждым новым голосованием капитанов и тренеров национальных сборных лишь утверждаешься во мнении, что многие просто не понимают: речь идет о конкретном сезоне, а не о месте человека в истории футбола.

Чем-то все это напоминает онлайн-матчи в футбольных симуляторах, где масса людей играет за команды Месси и Роналду, и часть из них вслед за португальцем переключилась с «Реала» на «Ювентус». Порой встречи в сети с условными «Миланом» или «Арсеналом» можно приравнивать к внезапному прилету инопланетян.

Выходит, Виргил ван Дейк для масс слишком простой футболист. Хотя он выиграл Лигу чемпионов и стал одним из символов возрождения сборной Голландии. УЕФА назвал его лучшим игроком сезона-2018/19. Если же брать итоги от ФИФА, то защитника «Ливерпуля» в параллельном зачете вывели на первое место журналисты. И нам сейчас обидно. Как в 2013-м, когда после фантастического сезона точно также прокатили Франка Рибери.

Француз назвал то третье место после Роналду и Месси главной несправедливостью в своей карьере. Когда же в 2010-м герои победного для Испании чемпионата мира Иньеста и Хави остались за спиной Месси, они ничего подобного не говорили. В силу природной скромности и уважения к одноклубнику.

Зато годы спустя редактор France Football Паскаль Ферре принес Иньесте извинения за не полученный испанцем «Золотой мяч». Собственно, с момента объединения присуждаемого французским журналом легендарного приза с премией ФИФА все и началось. В 2016-м все вернулось на круги своя, так что очередной приз за блестящий сезон ван Дейк, возможно, еще получит. И в духе Рибери точно не выскажется. Наоборот, Виргил заявил, что рад за Месси, считает его лучшим в истории, и горечи не испытывает. В конце концов, он сам проголосовал за аргентинца, хотя матч года у Лео голландец выиграл нокаутом.

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