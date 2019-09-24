Клуб КПЛ расторг контракт с легионером

Свою карьеру Братислав Пуношевац начал в сербском «Напредаке». Затем выступал за румынские «Оцелул» и «Тыргу-Муреш», японскую «Ависпа Фукуоку», сербские «Раднички», «Напредак» и «Борац», венгерские «Гонвед» и «Бекешчабу».

В начале 2018 года присоединился к «Кызыл-Жар СК» и провел 15 матчей за петропавловский клуб, в которых забил 4 гола.

Летом того же года перешел в «Кайсар», провел 13 матчей и забил 6 голов. В нынешнем сезоне Пуношевац провел 13 игр и забил лишь гол. Всего за «Кайсар» сыграл 26 матчей и забил семь мячей.