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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ расторг контракт с легионером

Кызылординский «Кайсар» разорвал контракт с сербским нападающим Братиславом Пуношевацом, сообщает KazFootball.kz.

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Свою карьеру Братислав Пуношевац начал в сербском «Напредаке». Затем выступал за румынские «Оцелул» и «Тыргу-Муреш», японскую «Ависпа Фукуоку», сербские «Раднички», «Напредак» и «Борац», венгерские «Гонвед» и «Бекешчабу».

В начале 2018 года присоединился к «Кызыл-Жар СК» и провел 15 матчей за петропавловский клуб, в которых забил 4 гола.

Летом того же года перешел в «Кайсар», провел 13 матчей и забил 6 голов. В нынешнем сезоне Пуношевац провел 13 игр и забил лишь гол. Всего за «Кайсар» сыграл 26 матчей и забил семь мячей.

Напомним, что этим летом «Кайсар» покинули Максат Байжанов, Марат Хайруллин и Карлитос.

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