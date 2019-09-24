Юрий Пунтус стал главным тренером жодинского «Торпедо-БелАЗа»

Юрий Пунтус начинал сезон в команде первой лиги национального чемпионата бобруйской «Белшине», а теперь перебрался в Жодино, сменив на посту главного тренера Вадима Скрипченко. До этого он успешно работал в БАТЭ и дважды привел борисовчан к званию чемпиона Беларуси. Кроме того, Юрий Пунтус тренировал минский МТЗ-РИПО, брестское «Динамо», мозырскую «Славию» и «Смолевичи», возглавлял молодежную и национальную сборные Беларуси.
После 22 матчей жодинское «Торпедо-БелАЗ» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 38 очков (11 побед, 5 ничьих, 6 поражений; разница мячей — 31−24). Свой следующий поединок жодинцы проведут на своем поле 28 сентября против футболистов «Гомеля».