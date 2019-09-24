Юрий Пунтус стал главным тренером жодинского «Торпедо-БелАЗа»

Юрий Пунтус начинал сезон в команде первой лиги национального чемпионата бобруйской «Белшине», а теперь перебрался в Жодино, сменив на посту главного тренера Вадима Скрипченко. До этого он успешно работал в БАТЭ и дважды привел борисовчан к званию чемпиона Беларуси. Кроме того, Юрий Пунтус тренировал минский МТЗ-РИПО, брестское «Динамо», мозырскую «Славию» и «Смолевичи», возглавлял молодежную и национальную сборные Беларуси.