«Манчестер Юнайтед» объявил о рекордном доходе по итогам сезона-2018/19
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о рекордном доходе по итогам прошлого финансового года (сезон-2018/19), сообщает ESPN.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о рекордном доходе по итогам прошлого финансового года (сезон-2018/19), сообщает ESPN.
Доход манкунианцев составил 627 миллионов фунтов стерлингов, а чистая прибыль — 50 миллионов. В сезоне-2017/18 доход «Юнайтед» составил 590 миллионов, а прибыль — 44,1 миллиона.
В сезоне-2018/19 «МЮ» занял шестое место в чемпионате Англии и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил «Барселоне».