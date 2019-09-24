«Манчестер Юнайтед» объявил о рекордном доходе по итогам сезона-2018/19

Доход манкунианцев составил 627 миллионов фунтов стерлингов, а чистая прибыль — 50 миллионов. В сезоне-2017/18 доход «Юнайтед» составил 590 миллионов, а прибыль — 44,1 миллиона.

В сезоне-2018/19 «МЮ» занял шестое место в чемпионате Англии и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил «Барселоне».