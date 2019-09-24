«О деньгах не думал». Футболист сборной Казахстана — о зарплате в Бельгии, мечте об АПЛ, Билеке и Евро-2020

— Ян, владелец «Беерхсота» на днях стал полноправным хозяином клуба английской премьер-лиги — «Шеффилд Юнайтед». Есть ли вероятность, что лучшие игроки вашей команды переберутся в Англию?

— Конечно, такая вероятность существует, но для этого нужно много работать и доказывать свой уровень на поле и за его пределами. Играть в Англии мечтает любой футболист.

— Есть даже реальный пример — воспитанники «Беерсхота» Мусса Дембеле, Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген с успехом играли или продолжают играть за английский «Тоттенхэм».

— Подобные примеры являются ориентиром и стимулом для всех футболистов в клубе и я — не исключение.

— Бельгию вы изначально рассматривали в качестве трамплина для себя?

— Единственное, о чем я сейчас думаю — это помогать команде добывать очки в каждой игре. А что будет дальше — знает только бог.

— Кайрат Боранбаев сказал, что в деньгах после переезда из Казахстана вы прилично проиграли. Настолько сильно хотели переехать именно в Европу.

— Повторюсь, главным было желание проверить свой уровень в европейском чемпионате. Что касается материальной части, могу сказать — деньги никогда не были приоритетом для меня и разница в заработной плате не стала преградой для перехода. Я рад, что играю в «Беерсхоте».

— Представим картину: вы круто играете в Бельгии, клуб выходит в высший дивизион, а вам поступает очень щедрое предложение из Казахстана. Что выбрали бы?

— Не будем забегать далеко вперед. На данный момент я — игрок «Беерсхота» и надеюсь задержаться в Европе как можно дольше. Хотелось бы, чтобы побольше наших ребят из Казахстана пробовали свои силы за рубежом, ну, а мы с ними встречались не только в сборной, но и в матчах европейских чемпионатов.

— Перейдем ко сборной. Вы стали основным игроком при Билеке. Как оценишь его вклад в успехи национальной команды?

— Хотел бы выразить благодарность Казахстанской федерации футбола и тренерскому штабу сборной за оказанное мне доверие. Безусловно, вклад Билека в успех значителен, потому как у нас есть хорошие шансы набрать рекордное количество очков. То, что за столь короткое время он сумел поставить игру команде, означает, что Билек — специалист высокого класса.

— Что он конкретно смог привнести в нашу команду?

— Как вы могли заметить, при Билеке помимо меня дебютировали сразу несколько футболистов. Это говорит о его умении выжимать лучшие качества из игроков, а также о доверии к молодежи. Также могу отметить теплую атмосферу внутри коллектива и интересный тренировочный процесс.

— Какие чувства были после 89-й минуты в матче с Россией?

— Любой спортсмен не любит проигрывать. Конечно, было обидно. Могли зацепиться за ничью. Мы вынесем урок из этого поражения и станем только сильнее.

— Как думаете, за третье место в отборочной группе еще поборемся?

— Могу сказать, что мы будем выходить и биться за страну в каждом из оставшихся матчей. Шансы обязательно будут. Играть можно против любого из соперников — будь то Бельгия или же Сан-Марино. Алга, Казахстан!