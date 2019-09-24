Клопп считает, что его преемником в «Ливерпуле» должен стать Джеррард
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о судьбе команды после его ухода.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о судьбе команды после его ухода.
«Далглиш и Джеррард оказывали мне поддержку с первого дня. Моё положение в клубе никак не зависит от окружающих меня людей. Если бы “Ливерпуль” уволил меня завтра, то, наверное, Кенни был бы первым выбором, но, скорее всего, клуб пригласил бы Стиви. Если хотите знать, кто должен сменить меня, я бы сказал Стиви. Я помогаю ему всегда, если появляется возможность.
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