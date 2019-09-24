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17:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп считает, что его преемником в «Ливерпуле» должен стать Джеррард

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о судьбе команды после его ухода.

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Источник: AP 2019

«Далглиш и Джеррард оказывали мне поддержку с первого дня. Моё положение в клубе никак не зависит от окружающих меня людей. Если бы “Ливерпуль” уволил меня завтра, то, наверное, Кенни был бы первым выбором, но, скорее всего, клуб пригласил бы Стиви. Если хотите знать, кто должен сменить меня, я бы сказал Стиви. Я помогаю ему всегда, если появляется возможность.

Если кто-то получает твою работу, то дело не в них, а в том, что ты недостаточно хорош. Я достаточно стар, чтобы понимать, что отдаю работе всё. Я не гений, я не идеален, но я отдаюсь клубу на 100 процентов. Если этого достаточно, отлично. Если нет, то возникает проблема. Я не завистлив и не скептичен. Я максимально открыт. Если хотите, чтобы я вам помог, я сделаю это. Моя семья часто думает, что я слишком быстро открываюсь другим людям, но я считаю, что вести себя иначе значит тратить время. Я люблю жизнь, свою работу и большую часть людей — вот и всё», — цитирует Клоппа FourFourTwo.

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