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18:14 (мск), источник: Газета.Ру

В «Манчестер Юнайтед» высказались о возможном увольнении Сульшера

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд прокомментировал возможное увольнение главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

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Источник: AFP 2019

Функционер заявил, что доверие тренерскому штабу поможет клубу добиться успехов в будущем.

«В то же время важно сохранять терпение, пока Уле создает команду для будущего. Мы продолжим ориентироваться на долгосрочную стратегию, на которую не влияют какие-то краткосрочные вещи», — цитирует Вудворда Manchester Evening News.

После шести туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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