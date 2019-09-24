В «Манчестер Юнайтед» высказались о возможном увольнении Сульшера
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд прокомментировал возможное увольнение главного тренера
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд прокомментировал возможное увольнение главного тренера
Функционер заявил, что доверие тренерскому штабу поможет клубу добиться успехов в будущем.
«В то же время важно сохранять терпение, пока Уле создает команду для будущего. Мы продолжим ориентироваться на долгосрочную стратегию, на которую не влияют
После шести туров Английской