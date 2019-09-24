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18:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Гол полузащитника «Челси» признан лучшим в шестом туре АПЛ

Полузащитник футбольного клуба «Челси» Н’Голо Канте стал автором лучшего гола в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Французский хавбек отличился во втором тайме матча против «Ливерпуля» (1:2) ударом в девятку с линии штрафной.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пятерку лучших взятий ворот также вошли мячи Джеймса Мэддисона («Лестер»), Кевина де Брейне («Манчестер Сити»), Аарона Крессвела («Вест Хэм») и Трента-Александра Арнольда («Ливерпуль»).

Челси
1:2
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 622.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Stamford Bridge, 40638 зрителей
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардЮрген Клопп
Голы
Н`Голо Канте(Сесар Аспиликуэта)71′
Трент Александр-Арнолд(Мохамед Салах)14′
Роберту Фирмину(Эндрю Робертсон)30′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
28Сесар Аспиликуэта
66Трент Александр-Арнолд
57′
29Фикайо Томори
20′
26Эндрю Робертсон
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
4Виргил ван Дейк
7Н`Голо Канте
32Жоэль Матип
17Матео Ковачич
84′
5Джорджиньо Вайналдум
10Виллиан
3Фабинью
78′
19Мэйсон Маунт
9Роберту Фирмину
33Эмерсон
15′
14Джордан Хендерсон
84′
3Маркос Алонсо
90+4′
20Адам Лаллана
4Андреас Кристенсен
42′
11Мохамед Салах
90′
15Курт Зума
12Джо Гомес
9Тэмми Абрахам
77′
10Садио Мане
71′
23Миши Батшуайи
7Джеймс Милнер
86′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)6
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
8Фолы13
7Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
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