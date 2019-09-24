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18:50 (мск), источник: Газета.Ру

Месси высказался о соперничестве с Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о соперничестве с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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«Возможно, некоторые люди думают, что наше соперничество выходит за пределы футбола. Мы оба хотим лучшего для наших команд, никто из нас не любит проигрывать. Мы это не можем принять, поэтому между нами существует соперничество», — цитирует Месс Goal.

23 сентября в Милане прошла церемония вручения наград по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Месси стал победителем премии, а Роналду занял третье место в голосовании.

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03:42 (мск)© Ньюстюб
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